Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот китайский кроссовер удивляет дважды: сначала ценой, потом особенностями
Сжигайте тысячи калорий без тренажёров: простой метод от фитнес-эксперта
Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать
Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться
Пастушья собака пату: как избежать конфликтов — раскрываем секреты
Трамп обещает снять санкции, но не сейчас — когда ждать перемен?
Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице
Совершеннолетие — не повод лишать денег? В России предлагают продлить алименты
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах

Забудьте о сливках: вот что добавит вашим блюдам нежности и аромата — удивитесь эффекту

1:17
Еда

В то время как некоторые люди уже знают, насколько удивительно кокосовое молоко, другие даже никогда о нем не слышали. На самом деле, это растительное молоко может быть чрезвычайно полезным в кулинарии, ведь оно способно сделать ваши блюда чрезвычайно вкусными.

суп
Фото: flickr.com by ecooper99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
суп

Вкус

Кокосовое молоко придает вашим блюдам восхитительный, слегка сладковатый и ореховый вкус, что может сделать их более интересными и вкусными.

Кремообразность

Кокосовое молоко густое и сливочное, поэтому оно может сделать ваши соусы, супы и карри насыщенными и бархатистыми.

Без лактозы

Если вы или кто-то, для кого вы готовите, страдаете непереносимостью лактозы или являетесь веганом, кокосовое молоко — отличная альтернатива молочному молоку или сливкам.

Многосторонность

Вы можете использовать продукт как в сладких, так и в соленых блюдах. Он хорошо работает в десертах, таких как кокосовый рисовый пудинг, а также в соленых блюдах, таких как тайское карри.

Питательность

Кокосовое молоко содержит полезные жиры и может быть источником витаминов и минералов, поэтому оно может добавить некоторую питательную ценность вашим блюдам.

Уточнения

Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить
Садоводство, цветоводство
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Авто
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности Дмитрий Плотников Неожиданная находка: как апельсины связаны с выработкой гормонов счастья Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности
Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать
Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться
Пастушья собака пату: как избежать конфликтов — раскрываем секреты
Трамп обещает снять санкции, но не сейчас — когда ждать перемен?
Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице
Совершеннолетие — не повод лишать денег? В России предлагают продлить алименты
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах
Не спешите использовать светодиодную маску — сначала узнайте о главных рисках
Миллион за третьего: Материнский капитал хотят увеличить до 1 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.