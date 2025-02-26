Перебарщивать нельзя: вот сколько яичниц в неделю можно съесть без вреда здоровью

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница — это пища, которую следует употреблять с осторожностью. В этой статье мы расскажем, сколько яичницы можно съесть в неделю.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

В чем польза яичницы для здоровья

Яичница является хорошим источником белка, полезных жиров, витаминов и минералов.

Однако лучше всего использовать для жарки полезное растительное масло или топленое масло. Например, можно использовать оливковое или кокосовое масло. Так как продукт отличается высокой калорийностью, лучше всего сочетать его со свежими овощами.

Как часто можно есть яичницу в неделю

Есть яичницу каждый день вредно для здоровья. При длительной термической обработке большая часть полезных веществ разрушается.

Безопасно употреблять в пищу до 6 яичниц в неделю. Диетологи рекомендуют ограничивать себя до 2-3 яиц в день. Ограничение потребления яичницы полезно для людей с повышенным уровнем холестерина.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

