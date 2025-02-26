Перебарщивать нельзя: вот сколько яичниц в неделю можно съесть без вреда здоровью

Яичница — это пища, которую следует употреблять с осторожностью. В этой статье мы расскажем, сколько яичницы можно съесть в неделю.
Яичница является хорошим источником белка, полезных жиров, витаминов и минералов.
Однако лучше всего использовать для жарки полезное растительное масло или топленое масло. Например, можно использовать оливковое или кокосовое масло. Так как продукт отличается высокой калорийностью, лучше всего сочетать его со свежими овощами.
Есть яичницу каждый день вредно для здоровья. При длительной термической обработке большая часть полезных веществ разрушается.
Безопасно употреблять в пищу до 6 яичниц в неделю. Диетологи рекомендуют ограничивать себя до 2-3 яиц в день. Ограничение потребления яичницы полезно для людей с повышенным уровнем холестерина.
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.
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