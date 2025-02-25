Апельсиновый кекс: секретный рецепт, который покорит ваше сердце

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Погрузитесь в атмосферу уюта и кулинарного вдохновения, готовя восхитительный апельсиновый кекс. Этот рецепт не только подарит вам невероятный вкус, но и создаст особое настроение для всей семьи. Нежное тесто, пропитанное солнечным апельсиновым соком, и хрустящие миндальные элементы создадут идеальный десерт для любого случая.

Фото: freepik is licensed under public domain апельсиновый кекс

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

пшеничная мука — 160 г

сахар — 120 г

яйца куриные — 2 шт.

растительное масло — 100 мл

апельсиновая цедра — 5 ст. л.

апельсиновый сок — 75 мл

миндаль — 30 г

ром — 1 ст. л.

сода — 1 ч. л.

молотая корица — 1 ч. л.

Для пропитки:

вода — 400 мл

сахар — 400 г

апельсиновый сок — 100 мл

Для апельсинового декора:

апельсин — 1 шт.

сахар — 225 г

вода — 75 г

Шаги приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты для кекса.

2. В миске смешайте апельсиновую цедру с растительным маслом.

3. Просейте муку к маслу, добавьте соду и корицу.

4. Измельчите миндаль и добавьте его в мучную смесь, всыпьте соль и перемешайте.

5. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до светлой и объемной массы.

6. Введите в яичную массу ром и апельсиновый сок, перемешайте до однородности.

7. Сложите мучную смесь с яичной и переложите тесто в форму для выпечки.

8. Выпекайте кекс в духовой шкаф при температуре 165°C в течение 45 минут до сухой зубочистки.

9. Пока кекс готовится, приготовьте пропитку: в сотейнике соедините воду, апельсиновый сок и сахар. Доведите до кипения и дайте остыть.

10. Как только кекс будет готов, аккуратно извлеките его из формы и полейте горячей пропиткой. Оставьте настаиваться.

11. Пока кекс пропитывается, приготовьте апельсины в сиропе: налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, очистите апельсин и нарежьте его на кружочки толщиной 5 мм.

12. Поставьте кастрюлю на огонь, дождитесь закипания сиропа, добавьте круги апельсинов и снова дождитесь закипания. Проварите их на среднем огне 30-35 минут.

13. Украсьте кекс апельсиновым декором и подавайте.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



