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Апельсиновый кекс: секретный рецепт, который покорит ваше сердце

2:49
Еда

Погрузитесь в атмосферу уюта и кулинарного вдохновения, готовя восхитительный апельсиновый кекс. Этот рецепт не только подарит вам невероятный вкус, но и создаст особое настроение для всей семьи. Нежное тесто, пропитанное солнечным апельсиновым соком, и хрустящие миндальные элементы создадут идеальный десерт для любого случая. 

апельсиновый кекс
Фото: freepik is licensed under public domain
апельсиновый кекс

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

  • пшеничная мука — 160 г
  •  сахар — 120 г
  •  яйца куриные — 2 шт.
  •  растительное масло — 100 мл
  •  апельсиновая цедра — 5 ст. л.
  •  апельсиновый сок — 75 мл
  •  миндаль — 30 г
  •  ром — 1 ст. л.
  •  сода — 1 ч. л.
  •  молотая корица — 1 ч. л.

Для пропитки:

  •  вода — 400 мл
  •  сахар — 400 г
  •  апельсиновый сок — 100 мл

Для апельсинового декора:

  •  апельсин — 1 шт.
  •  сахар — 225 г
  •  вода — 75 г

Шаги приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты для кекса.
2. В миске смешайте апельсиновую цедру с растительным маслом.
3. Просейте муку к маслу, добавьте соду и корицу.
4. Измельчите миндаль и добавьте его в мучную смесь, всыпьте соль и перемешайте.
5. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до светлой и объемной массы.
6. Введите в яичную массу ром и апельсиновый сок, перемешайте до однородности.
7. Сложите мучную смесь с яичной и переложите тесто в форму для выпечки.
8. Выпекайте кекс в духовой шкаф при температуре 165°C в течение 45 минут до сухой зубочистки.
9. Пока кекс готовится, приготовьте пропитку: в сотейнике соедините воду, апельсиновый сок и сахар. Доведите до кипения и дайте остыть.
10. Как только кекс будет готов, аккуратно извлеките его из формы и полейте горячей пропиткой. Оставьте настаиваться.
11. Пока кекс пропитывается, приготовьте апельсины в сиропе: налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, очистите апельсин и нарежьте его на кружочки толщиной 5 мм.
12. Поставьте кастрюлю на огонь, дождитесь закипания сиропа, добавьте круги апельсинов и снова дождитесь закипания. Проварите их на среднем огне 30-35 минут.
13. Украсьте кекс апельсиновым декором и подавайте. 

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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