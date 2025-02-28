Если в бургере нет булки, но есть всё остальное — это уже салат или всё ещё бургер

Фастфуд давно заработал себе репутацию вредной еды, но что если сказать, что можно есть тот самый бургер… без угрызений совести? Новый вирусный рецепт, покоривший соцсети, предлагает всю начинку бургера, но без булки - в виде салата!
Вместо булочек — салатные листья, вместо жирных котлет — обжаренный фарш. Остальные ингредиенты остаются на месте:
Легендарный "специальный соус" из бургера тоже легко приготовить дома:
Просто смешайте, добавьте в салат — и наслаждайтесь вкусом бургера без лишних калорий!
Этот хит уже стал популярным в соцсетях, а те, кто попробовал, утверждают: вкус тот же, но без булочной тяжести.
Га́мбургер (англ hamburger, сокр. бу́ргер) — горячий бутерброд в виде разрезанной круглой булочки, между половинками которой укладывается плоская котлета с дополнительными компонентами.
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