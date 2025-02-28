Если в бургере нет булки, но есть всё остальное — это уже салат или всё ещё бургер

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Фастфуд давно заработал себе репутацию вредной еды, но что если сказать, что можно есть тот самый бургер… без угрызений совести? Новый вирусный рецепт, покоривший соцсети, предлагает всю начинку бургера, но без булки - в виде салата!

Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фаст фуд бургер

В чём суть ПП-бургера без булки

Вместо булочек — салатные листья, вместо жирных котлет — обжаренный фарш. Остальные ингредиенты остаются на месте:

200 г фарша (говяжьего или куриного),

маринованные огурчики,

помидоры (лучше черри),

айсберг или другой хрустящий салат,

красная луковица,

100 г тертого сыра чеддер.

А что с тем самым соусом

Легендарный "специальный соус" из бургера тоже легко приготовить дома:

3 ст. л. майонеза (или греческого йогурта для ПП-версии),

1 ст. л. кетчупа и рассола от огурцов,

1 ч. л. мёда, горчицы, тертого чеснока,

щепотка соли по вкусу.

Просто смешайте, добавьте в салат — и наслаждайтесь вкусом бургера без лишних калорий!

Этот хит уже стал популярным в соцсетях, а те, кто попробовал, утверждают: вкус тот же, но без булочной тяжести.

Уточнения

Га́мбургер (англ hamburger, сокр. бу́ргер) — горячий бутерброд в виде разрезанной круглой булочки, между половинками которой укладывается плоская котлета с дополнительными компонентами.



