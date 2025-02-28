Опасный ценник: как продавцы сами портят мясо, не зная об этом

В мире, где забота о здоровье становится всё важнее, стоит обращать внимание не только на сами продукты, но и на то, как их продают. Оказывается, способ крепления ценника на мясо может сыграть роль в размножении опасных бактерий.
Как сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка", во многих магазинах и на рынках продавцы втыкают шпажки с ценниками прямо в мясо.
Это создаёт две серьёзные проблемы:
Теоретически шпажки должны замачивать в дезинфицирующем растворе, но надеяться на это не стоит. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем, лучше выбирать:
Таким образом, даже обычный ценник может стать точкой риска, если продавцы не соблюдают санитарные нормы. Теперь вы знаете, на что обращать внимание при выборе мяса!
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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