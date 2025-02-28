Опасный ценник: как продавцы сами портят мясо, не зная об этом

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

В мире, где забота о здоровье становится всё важнее, стоит обращать внимание не только на сами продукты, но и на то, как их продают. Оказывается, способ крепления ценника на мясо может сыграть роль в размножении опасных бактерий.

Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain мясной отдел

Почему шпажки на прилавках — плохая идея

Как сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка", во многих магазинах и на рынках продавцы втыкают шпажки с ценниками прямо в мясо.

Это создаёт две серьёзные проблемы:

Нарушается герметичность упаковки, если она есть.

Проникают микроорганизмы, среди которых сальмонелла и стафилококк.

Можно ли надеяться на чистоту

Теоретически шпажки должны замачивать в дезинфицирующем растворе, но надеяться на это не стоит. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем, лучше выбирать:

Продукты без проколотой упаковки.

Мясо, к которому ценник прикреплён безопасным способом (например, на подложке или отдельной бирке).

Таким образом, даже обычный ценник может стать точкой риска, если продавцы не соблюдают санитарные нормы. Теперь вы знаете, на что обращать внимание при выборе мяса!

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



