Готовить фунчозу проще, чем кажется: главное — не бросить её в кастрюлю просто так

Стеклянная лапша — это не только быстро, но и удобно. Но вот вопрос: заливать кипятком или холодной водой? Оказывается, в Азии предпочитают второй способ, хотя он занимает целых 30 минут!
Всё просто: спешите — заливайте кипятком, есть время — замачивайте, нужна плотная текстура — варите!
Фунчо́за — блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т. н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей. Подаётся в горячем или холодном виде.
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