Готовить фунчозу проще, чем кажется: главное — не бросить её в кастрюлю просто так

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Стеклянная лапша — это не только быстро, но и удобно. Но вот вопрос: заливать кипятком или холодной водой? Оказывается, в Азии предпочитают второй способ, хотя он занимает целых 30 минут!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain фунчоза

Как лучше готовить фунчозу

Залить кипятком и оставить на 5 минут. Быстро, но не всегда подходит для плотных сортов. Замочить в холодной воде на 30 минут. Так делают в Азии, и лапша получается более упругой. Отварить. Если лапша плотная, её лучше опустить в кипящую воду, добавить ложку растительного масла и варить 3-5 минут.

Что важно знать

Солить лапшу не нужно, иначе текстура станет "резиновой".

Не жалейте воды! Фунчоза увеличивается в 2-3 раза, поэтому на 100 г сухой лапши понадобится около литра жидкости.

После приготовления лапшу лучше промыть и дать стечь воде.

Всё просто: спешите — заливайте кипятком, есть время — замачивайте, нужна плотная текстура — варите!

Уточнения

Фунчо́за — блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т. н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей. Подаётся в горячем или холодном виде.



