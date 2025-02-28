Не все могут праздновать Масленицу без последствий — вот кого блины могут подставить

Масленичная неделя — время ароматных блинов, но гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева советует не всем налегать на угощение. Врач назвала четыре категории людей, которым традиционные блины могут навредить.
Людям с целиакией (непереносимостью глютена).
Блины из пшеничной муки им противопоказаны, но можно найти безглютеновые рецепты.
Тем, у кого аллергия на яйца и молоко.
В этом случае можно использовать растительное молоко и заменить куриные яйца на перепелиные (или вовсе исключить их).
Людям с диабетом или преддиабетом.
Блины содержат много углеводов и сахара, что может спровоцировать скачки глюкозы в крови.
Тем, кто следит за весом.
Традиционные блины — калорийная бомба из муки, масла и сахара, особенно если добавить варенье, сгущёнку или сметану.
Если же отказаться от блинов не хочется, можно подобрать альтернативные рецепты на основе цельнозерновой муки, без сахара и с полезными добавками.
Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.
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