Не все могут праздновать Масленицу без последствий — вот кого блины могут подставить

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Масленичная неделя — время ароматных блинов, но гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева советует не всем налегать на угощение. Врач назвала четыре категории людей, которым традиционные блины могут навредить.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блинчики

Кому лучше отказаться от блинов

Людям с целиакией (непереносимостью глютена).

Блины из пшеничной муки им противопоказаны, но можно найти безглютеновые рецепты. Тем, у кого аллергия на яйца и молоко.

В этом случае можно использовать растительное молоко и заменить куриные яйца на перепелиные (или вовсе исключить их). Людям с диабетом или преддиабетом.

Блины содержат много углеводов и сахара, что может спровоцировать скачки глюкозы в крови. Тем, кто следит за весом.

Традиционные блины — калорийная бомба из муки, масла и сахара, особенно если добавить варенье, сгущёнку или сметану.

Если же отказаться от блинов не хочется, можно подобрать альтернативные рецепты на основе цельнозерновой муки, без сахара и с полезными добавками.

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.



