Мутный бульон, горечь и жир — три врага идеального супа

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовите бульон и мечтаете, чтобы он получился насыщенным, но прозрачным? Тогда стоит знать несколько важных правил. Эксперты развеяли мифы о двойной варке, пене и жирности.

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Главные правила вкусного бульона

Мясо без кожи и лишнего жира. Лучше использовать мякоть с костью или без, но без шкурки — она делает бульон мутным и жирным. Пропорции воды. На 1 кг мяса берут 2 литра воды (или 3 литра, если мясо на кости). Заливать холодной водой. Это помогает вытянуть максимум вкуса и пользы из мяса. Пену убирать один раз — в начале. Если её не убрать, бульон получится горьким и мутным.

Что делать, если пена осела на дно

Если момент упущен и белковые хлопья осели, можно добавить немного холодной воды, кубик льда или кусочек замороженной моркови — тогда белок снова поднимется наверх.

Стоит ли сливать первый бульон

По мнению шеф-повара Ивана Кудряшова, двойная варка — это миф. Сливать первый бульон нет смысла, иначе теряется насыщенность. Однако, если у вас чувствительный ЖКТ, этот совет всё же актуален.

Теперь ваш бульон получится не только вкусным, но и красивым — никакой мутности и излишней жирности!

Уточнения

Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом.



