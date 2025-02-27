Мутный бульон, горечь и жир — три врага идеального супа

Готовите бульон и мечтаете, чтобы он получился насыщенным, но прозрачным? Тогда стоит знать несколько важных правил. Эксперты развеяли мифы о двойной варке, пене и жирности.
Если момент упущен и белковые хлопья осели, можно добавить немного холодной воды, кубик льда или кусочек замороженной моркови — тогда белок снова поднимется наверх.
По мнению шеф-повара Ивана Кудряшова, двойная варка — это миф. Сливать первый бульон нет смысла, иначе теряется насыщенность. Однако, если у вас чувствительный ЖКТ, этот совет всё же актуален.
Теперь ваш бульон получится не только вкусным, но и красивым — никакой мутности и излишней жирности!
Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом.
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