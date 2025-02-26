Этот постный пирог с капустой исчезает со стола моментально: даже дети просят добавки

Постный капустный пирог — отличное блюдо для тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианского питания. Несмотря на отсутствие продуктов животного происхождения, этот пирог получается сытным и вкусным.
Фото: freepik
слоёный пирог
Ингредиенты
Для теста:
Пшеничная мука — 320 г
Вода — 200 мл
Сухие дрожжи — 1 ч. л.
Сахар — 1 ст. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки:
Белокочанная капуста — 500 г
Репчатый лук — 1 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль и черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
Подготовка теста
В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены.
В миске смешайте просеянную муку и соль.
Влейте дрожжевую смесь и растительное масло в муку, замесите мягкое тесто.
Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.
Приготовление начинки
Мелко нашинкуйте капусту и нарежьте лук.
В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите до мягкости, периодически помешивая.
Формирование пирога
Подошедшее тесто обомните и разделите на две части: одну чуть больше другой.
Большую часть раскатайте и выложите в смазанную маслом форму, формируя бортики.
Распределите начинку по тесту.
Раскатайте оставшееся тесто и накройте пирог, защипните края.
Сделайте несколько проколов вилкой для выхода пара.
Выпекание
Разогрейте духовку до 180°C.
Выпекайте пирог 30-40 минут до золотистой корочки.
Готовый пирог слегка остудите перед подачей.
Приятного аппетита!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).