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Этот постный пирог с капустой исчезает со стола моментально: даже дети просят добавки

2:05
Еда

Постный капустный пирог — отличное блюдо для тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианского питания. Несмотря на отсутствие продуктов животного происхождения, этот пирог получается сытным и вкусным.

слоёный пирог
Фото: freepik
слоёный пирог

Ингредиенты

Для теста:

  • Пшеничная мука — 320 г
  • Вода — 200 мл
  • Сухие дрожжи — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

  • Белокочанная капуста — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Подготовка теста

  • В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены.
  • В миске смешайте просеянную муку и соль.
  • Влейте дрожжевую смесь и растительное масло в муку, замесите мягкое тесто.
  • Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.

Приготовление начинки

  • Мелко нашинкуйте капусту и нарежьте лук.
  • В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до прозрачности.
  • Добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите до мягкости, периодически помешивая.

Формирование пирога

  • Подошедшее тесто обомните и разделите на две части: одну чуть больше другой.
  • Большую часть раскатайте и выложите в смазанную маслом форму, формируя бортики.
  • Распределите начинку по тесту.
  • Раскатайте оставшееся тесто и накройте пирог, защипните края.
  • Сделайте несколько проколов вилкой для выхода пара.

Выпекание

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Выпекайте пирог 30-40 минут до золотистой корочки.
  • Готовый пирог слегка остудите перед подачей.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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