Этот постный пирог с капустой исчезает со стола моментально: даже дети просят добавки

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Постный капустный пирог — отличное блюдо для тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианского питания. Несмотря на отсутствие продуктов животного происхождения, этот пирог получается сытным и вкусным.

Фото: freepik слоёный пирог

Ингредиенты

Для теста:

Пшеничная мука — 320 г

Вода — 200 мл

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

Белокочанная капуста — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Подготовка теста

В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены.

В миске смешайте просеянную муку и соль.

Влейте дрожжевую смесь и растительное масло в муку, замесите мягкое тесто.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.

Приготовление начинки

Мелко нашинкуйте капусту и нарежьте лук.

В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук до прозрачности.

Добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите до мягкости, периодически помешивая.

Формирование пирога

Подошедшее тесто обомните и разделите на две части: одну чуть больше другой.

Большую часть раскатайте и выложите в смазанную маслом форму, формируя бортики.

Распределите начинку по тесту.

Раскатайте оставшееся тесто и накройте пирог, защипните края.

Сделайте несколько проколов вилкой для выхода пара.

Выпекание

Разогрейте духовку до 180°C.

Выпекайте пирог 30-40 минут до золотистой корочки.

Готовый пирог слегка остудите перед подачей.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).

