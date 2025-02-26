Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста с картофелем — это простое, сытное и вкусное блюдо, идеально подходящее для постного меню. Его легко приготовить из доступных ингредиентов, а результат порадует всю семью.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная капуста

Ингредиенты

Белокочанная капуста — 500 г

Картофель — 300 г

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт.

Вода — 250 мл

Приготовление

Подготовка овощей. Очистите картофель, морковь и лук. Капусту освободите от верхних листьев. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко порубите. Обжарка лука и моркови. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Затем добавьте морковь и готовьте ещё 2-3 минуты, периодически помешивая. Добавление капусты. Выложите в сковороду капусту, перемешайте с луком и морковью. Готовьте на среднем огне около 5 минут, пока капуста не станет мягче. Добавление картофеля. Добавьте к капусте нарезанный картофель, перемешайте. Тушение. Разведите томатную пасту в тёплой воде и влейте в сковороду. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите около 25-30 минут, пока картофель и капуста не станут мягкими. Подача. Удалите лавровый лист. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

Это блюдо прекрасно сочетается с чёрным хлебом и может быть как самостоятельным, так и гарниром к основным блюдам. Приятного аппетита!

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

