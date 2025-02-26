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Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса

2:05
Еда

Тушёная капуста с картофелем — это простое, сытное и вкусное блюдо, идеально подходящее для постного меню. Его легко приготовить из доступных ингредиентов, а результат порадует всю семью.

Жареная капуста
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная капуста

Ингредиенты

  • Белокочанная капуста — 500 г
  • Картофель — 300 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Вода — 250 мл

Приготовление

  1. Подготовка овощей. Очистите картофель, морковь и лук. Капусту освободите от верхних листьев. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко порубите.

  2. Обжарка лука и моркови. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Затем добавьте морковь и готовьте ещё 2-3 минуты, периодически помешивая.

  3. Добавление капусты. Выложите в сковороду капусту, перемешайте с луком и морковью. Готовьте на среднем огне около 5 минут, пока капуста не станет мягче.

  4. Добавление картофеля. Добавьте к капусте нарезанный картофель, перемешайте.

  5. Тушение. Разведите томатную пасту в тёплой воде и влейте в сковороду. Добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите около 25-30 минут, пока картофель и капуста не станут мягкими.

  6. Подача. Удалите лавровый лист. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

Это блюдо прекрасно сочетается с чёрным хлебом и может быть как самостоятельным, так и гарниром к основным блюдам. Приятного аппетита!

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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