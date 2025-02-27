Свекла может не только покрасить борщ, но и устроить проблемы с давлением

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекла — полезный корнеплод, но, как оказалось, не всем можно её есть без ограничений. Диетолог Маргарита Королёва рассказала, кому стоит быть осторожнее с этим овощем.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вареная свекла

Кому стоит ограничить свеклу

Людям с заболеваниями почек. Свекла содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках. Если у вас есть проблемы с мочевыделительной системой, лучше не злоупотреблять этим овощем. Диабетикам. Несмотря на низкий гликемический индекс, свекла содержит сахар. Людям с сахарным диабетом стоит следить за её количеством, чтобы избежать резких скачков глюкозы. Гипотоникам. Свекла снижает артериальное давление, поэтому если у вас гипотония, этот овощ может ухудшить самочувствие. Людям с аллергией. У некоторых людей свекла вызывает индивидуальную непереносимость и аллергические реакции.

Диетолог подчёркивает, что в умеренных количествах свекла полезна для большинства людей, но если у вас есть хронические заболевания, стоит посоветоваться с врачом.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

