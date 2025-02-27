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Свекла может не только покрасить борщ, но и устроить проблемы с давлением

1:08
Еда

Свекла — полезный корнеплод, но, как оказалось, не всем можно её есть без ограничений. Диетолог Маргарита Королёва рассказала, кому стоит быть осторожнее с этим овощем.

Вареная свекла
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вареная свекла

Кому стоит ограничить свеклу

  1. Людям с заболеваниями почек. Свекла содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках. Если у вас есть проблемы с мочевыделительной системой, лучше не злоупотреблять этим овощем.
  2. Диабетикам. Несмотря на низкий гликемический индекс, свекла содержит сахар. Людям с сахарным диабетом стоит следить за её количеством, чтобы избежать резких скачков глюкозы.
  3. Гипотоникам. Свекла снижает артериальное давление, поэтому если у вас гипотония, этот овощ может ухудшить самочувствие.
  4. Людям с аллергией. У некоторых людей свекла вызывает индивидуальную непереносимость и аллергические реакции.

Диетолог подчёркивает, что в умеренных количествах свекла полезна для большинства людей, но если у вас есть хронические заболевания, стоит посоветоваться с врачом.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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