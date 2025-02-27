Свекла может не только покрасить борщ, но и устроить проблемы с давлением

Свекла — полезный корнеплод, но, как оказалось, не всем можно её есть без ограничений. Диетолог Маргарита Королёва рассказала, кому стоит быть осторожнее с этим овощем.
Диетолог подчёркивает, что в умеренных количествах свекла полезна для большинства людей, но если у вас есть хронические заболевания, стоит посоветоваться с врачом.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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