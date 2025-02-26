Тонкие постные блины без единого яйца — секрет, которым пользуются наши бабушки

Хотите приготовить вкусные и тонкие блины без яиц и молока? Этот рецепт идеально подходит для постного меню или для тех, кто придерживается вегетарианской диеты. Несмотря на отсутствие привычных ингредиентов, блины получаются нежными и аппетитными.
Подготовка теста: в глубокой миске смешайте тёплую воду, сахар и соль, тщательно перемешивая до полного растворения.
Добавление муки: постепенно вводите просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Для удобства можно использовать венчик или миксер.
Растительное масло: добавьте в тесто растительное масло и ещё раз хорошо перемешайте. Тесто должно получиться жидким, по консистенции напоминающим сливки.
Отдых теста: оставьте тесто на 10-15 минут при комнатной температуре. Это позволит муке полностью впитать влагу, и блины будут более эластичными.
Жарка блинов: разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Перед первым блином смажьте её небольшим количеством растительного масла. Наливайте небольшое количество теста на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности. Жарьте блины с каждой стороны до золотистого цвета.
Подача: готовые блины подавайте горячими с любимыми добавками: мёдом, вареньем, свежими ягодами или фруктами.
Этот простой рецепт позволит вам быстро приготовить вкусные блины без использования яиц и молочных продуктов. Они идеально подойдут для завтрака или лёгкого перекуса, радуя вас и ваших близких своим вкусом и ароматом.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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