Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испытание огнём: Анжелика Хьюстон рассказала, как Джек Николсон повёл себя во время пожаров в Калифорнии
Этот китайский кроссовер удивляет дважды: сначала ценой, потом особенностями
Сжигайте тысячи калорий без тренажёров: простой метод от фитнес-эксперта
Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать
Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться
Пастушья собака пату: как избежать конфликтов — раскрываем секреты
Трамп обещает снять санкции, но не сейчас — когда ждать перемен?
Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице
Совершеннолетие — не повод лишать денег? В России предлагают продлить алименты

Тонкие постные блины без единого яйца — секрет, которым пользуются наши бабушки

2:03
Еда

Хотите приготовить вкусные и тонкие блины без яиц и молока? Этот рецепт идеально подходит для постного меню или для тех, кто придерживается вегетарианской диеты. Несмотря на отсутствие привычных ингредиентов, блины получаются нежными и аппетитными.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 250 г
  • Тёплая кипячёная вода — 500 мл
  • Сахар — 2-3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сода — 1 щепотка (по желанию)

Приготовление

  1. Подготовка теста: в глубокой миске смешайте тёплую воду, сахар и соль, тщательно перемешивая до полного растворения.

  2. Добавление муки: постепенно вводите просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Для удобства можно использовать венчик или миксер.

  3. Растительное масло: добавьте в тесто растительное масло и ещё раз хорошо перемешайте. Тесто должно получиться жидким, по консистенции напоминающим сливки.

  4. Отдых теста: оставьте тесто на 10-15 минут при комнатной температуре. Это позволит муке полностью впитать влагу, и блины будут более эластичными.

  5. Жарка блинов: разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Перед первым блином смажьте её небольшим количеством растительного масла. Наливайте небольшое количество теста на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности. Жарьте блины с каждой стороны до золотистого цвета.

  6. Подача: готовые блины подавайте горячими с любимыми добавками: мёдом, вареньем, свежими ягодами или фруктами.

Этот простой рецепт позволит вам быстро приготовить вкусные блины без использования яиц и молочных продуктов. Они идеально подойдут для завтрака или лёгкого перекуса, радуя вас и ваших близких своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Алмазные отжимания: вот как накачать руки и грудь без тренажёров
Новости спорта
Алмазные отжимания: вот как накачать руки и грудь без тренажёров Аудио 
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Еда и рецепты
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу? Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности Дмитрий Плотников Неожиданная находка: как апельсины связаны с выработкой гормонов счастья Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности
Думаете, ваша слива просто так сбрасывает плоды? Ошибаетесь, она подаёт сигнал, который нельзя игнорировать
Забудьте про кофе сразу после пробуждения: это не поможет вам проснуться
Пастушья собака пату: как избежать конфликтов — раскрываем секреты
Трамп обещает снять санкции, но не сейчас — когда ждать перемен?
Таксист увидел военную форму и уехал: история бойца СВО, оставленного на улице
Совершеннолетие — не повод лишать денег? В России предлагают продлить алименты
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах
Не спешите использовать светодиодную маску — сначала узнайте о главных рисках
Миллион за третьего: Материнский капитал хотят увеличить до 1 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.