Тонкие постные блины без единого яйца — секрет, которым пользуются наши бабушки

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить вкусные и тонкие блины без яиц и молока? Этот рецепт идеально подходит для постного меню или для тех, кто придерживается вегетарианской диеты. Несмотря на отсутствие привычных ингредиентов, блины получаются нежными и аппетитными.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты

Пшеничная мука — 250 г

Тёплая кипячёная вода — 500 мл

Сахар — 2-3 ст. л.

Соль — щепотка

Растительное масло — 2 ст. л.

Сода — 1 щепотка (по желанию)

Приготовление

Подготовка теста: в глубокой миске смешайте тёплую воду, сахар и соль, тщательно перемешивая до полного растворения. Добавление муки: постепенно вводите просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Для удобства можно использовать венчик или миксер. Растительное масло: добавьте в тесто растительное масло и ещё раз хорошо перемешайте. Тесто должно получиться жидким, по консистенции напоминающим сливки. Отдых теста: оставьте тесто на 10-15 минут при комнатной температуре. Это позволит муке полностью впитать влагу, и блины будут более эластичными. Жарка блинов: разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Перед первым блином смажьте её небольшим количеством растительного масла. Наливайте небольшое количество теста на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности. Жарьте блины с каждой стороны до золотистого цвета. Подача: готовые блины подавайте горячими с любимыми добавками: мёдом, вареньем, свежими ягодами или фруктами.

Этот простой рецепт позволит вам быстро приготовить вкусные блины без использования яиц и молочных продуктов. Они идеально подойдут для завтрака или лёгкого перекуса, радуя вас и ваших близких своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

