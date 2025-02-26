Винегрет с квашеной капустой: постный салат, который сметают быстрее мясных блюд

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Винегрет с квашеной капустой — это не только классический салат русской кухни, но и отличное постное блюдо, насыщенное витаминами и яркими вкусами. Его простота в приготовлении и доступность ингредиентов делают его идеальным выбором для тех, кто соблюдает пост или просто стремится к здоровому питанию.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

Ингредиенты

Свёкла — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Квашеная капуста — 200 г

Маринованные огурцы — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Растительное масло — 6 ст. л.

Соль по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка овощей. Свёклу, картофель и морковь тщательно вымойте и отварите до готовности. Затем остудите и очистите от кожуры. Нарезка ингредиентов. Остывшие овощи нарежьте небольшими кубиками. Маринованные огурцы и репчатый лук также измельчите. Обработка свёклы. Чтобы остальные овощи не окрасились, свёклу отдельно заправьте небольшим количеством растительного масла и перемешайте. Смешивание компонентов. В большой миске соедините свёклу, картофель, морковь, маринованные огурцы, репчатый лук и квашеную капусту. Заправка салата. Добавьте оставшееся растительное масло, посолите по вкусу и тщательно перемешайте все ингредиенты. Подача на стол. Перед подачей рекомендуется охладить винегрет в холодильнике около 15-20 минут для лучшего насыщения вкусов.

Этот винегрет станет отличным дополнением к вашему постному меню, радуя не только вкусом, но и пользой для организма.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла, уступая ему в благородности и праздничности.

