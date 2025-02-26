Винегрет с квашеной капустой: постный салат, который сметают быстрее мясных блюд

Винегрет с квашеной капустой — это не только классический салат русской кухни, но и отличное постное блюдо, насыщенное витаминами и яркими вкусами. Его простота в приготовлении и доступность ингредиентов делают его идеальным выбором для тех, кто соблюдает пост или просто стремится к здоровому питанию.
Подготовка овощей. Свёклу, картофель и морковь тщательно вымойте и отварите до готовности. Затем остудите и очистите от кожуры.
Нарезка ингредиентов. Остывшие овощи нарежьте небольшими кубиками. Маринованные огурцы и репчатый лук также измельчите.
Обработка свёклы. Чтобы остальные овощи не окрасились, свёклу отдельно заправьте небольшим количеством растительного масла и перемешайте.
Смешивание компонентов. В большой миске соедините свёклу, картофель, морковь, маринованные огурцы, репчатый лук и квашеную капусту.
Заправка салата. Добавьте оставшееся растительное масло, посолите по вкусу и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Подача на стол. Перед подачей рекомендуется охладить винегрет в холодильнике около 15-20 минут для лучшего насыщения вкусов.
Этот винегрет станет отличным дополнением к вашему постному меню, радуя не только вкусом, но и пользой для организма.
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла, уступая ему в благородности и праздничности.
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