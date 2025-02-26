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Винегрет с квашеной капустой: постный салат, который сметают быстрее мясных блюд

1:49
Еда

Винегрет с квашеной капустой — это не только классический салат русской кухни, но и отличное постное блюдо, насыщенное витаминами и яркими вкусами. Его простота в приготовлении и доступность ингредиентов делают его идеальным выбором для тех, кто соблюдает пост или просто стремится к здоровому питанию.

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Ингредиенты

  • Свёкла — 2 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Квашеная капуста — 200 г
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 6 ст. л.
  • Соль по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка овощей. Свёклу, картофель и морковь тщательно вымойте и отварите до готовности. Затем остудите и очистите от кожуры.

  2. Нарезка ингредиентов. Остывшие овощи нарежьте небольшими кубиками. Маринованные огурцы и репчатый лук также измельчите.

  3. Обработка свёклы. Чтобы остальные овощи не окрасились, свёклу отдельно заправьте небольшим количеством растительного масла и перемешайте.

  4. Смешивание компонентов. В большой миске соедините свёклу, картофель, морковь, маринованные огурцы, репчатый лук и квашеную капусту.

  5. Заправка салата. Добавьте оставшееся растительное масло, посолите по вкусу и тщательно перемешайте все ингредиенты.

  6. Подача на стол. Перед подачей рекомендуется охладить винегрет в холодильнике около 15-20 минут для лучшего насыщения вкусов.

Этот винегрет станет отличным дополнением к вашему постному меню, радуя не только вкусом, но и пользой для организма.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла, уступая ему в благородности и праздничности.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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