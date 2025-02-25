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Этот постный рис получается рассыпчатым и ароматным — никакой липкой каши

2:32
Еда

Приготовление рассыпчатого риса на сковороде — это простой и быстрый способ создать вкусный гарнир или самостоятельное блюдо. Основные ингредиенты — рис и лук, но вы можете добавить свои любимые специи или овощи для разнообразия.

Ризотто
Фото: flickr.com by Giorgio Minguzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ризотто

Ингредиенты

  • Рис — 1 стакан
  • Вода — 2 стакана
  • Лук — 1 штука
  • Растительное масло — 2 столовые ложки
  • Соль и специи по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов

  • Очистите и мелко нарежьте лук.
  • Промойте рис в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Обжарка лука

  • Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  • Добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета, регулярно помешивая.

Добавление риса

  • К обжаренному луку добавьте промытый рис.
  • Перемешайте и обжарьте вместе около 3-4 минут, чтобы рис впитал аромат лука и масла.

Варка риса

  • Влейте в сковороду 2 стакана горячей воды.
  • Добавьте соль и специи по вкусу.
  • Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте 15-20 минут, пока рис не впитает всю воду.

Подача

  • Снимите сковороду с огня и дайте рису постоять под крышкой еще 5 минут.
  • Перед подачей аккуратно перемешайте рис вилкой, чтобы он стал более воздушным и рассыпчатым.

Этот базовый рецепт можно легко адаптировать под ваши предпочтения, добавляя различные овощи, грибы или зелень. Например, морковь, сладкий перец или зеленый горошек прекрасно сочетаются с рисом и придают блюду дополнительные вкусовые нотки.

Советы по приготовлению

  • Для достижения наилучшего результата используйте длиннозерный или пропаренный рис — он менее клейкий и лучше сохраняет форму при готовке.
  • Если хотите придать блюду особый аромат, обжарьте рис с добавлением небольшого количества сливочного масла или используйте ароматное растительное масло, например, оливковое.
  • Добавление щепотки куркумы придаст рису приятный золотистый оттенок и легкий пряный вкус.

Приготовление риса на сковороде — отличный способ быстро и вкусно накормить семью или гостей, не затрачивая много времени и усилий. Экспериментируйте с добавками и специями, чтобы создать свое идеальное блюдо.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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