Этот постный рис получается рассыпчатым и ароматным — никакой липкой каши

Приготовление рассыпчатого риса на сковороде — это простой и быстрый способ создать вкусный гарнир или самостоятельное блюдо. Основные ингредиенты — рис и лук, но вы можете добавить свои любимые специи или овощи для разнообразия.
Фото: flickr.com by Giorgio Minguzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ризотто
Ингредиенты
Рис — 1 стакан
Вода — 2 стакана
Лук — 1 штука
Растительное масло — 2 столовые ложки
Соль и специи по вкусу
Пошаговое приготовление
Подготовка ингредиентов
Очистите и мелко нарежьте лук.
Промойте рис в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Обжарка лука
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
Добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета, регулярно помешивая.
Добавление риса
К обжаренному луку добавьте промытый рис.
Перемешайте и обжарьте вместе около 3-4 минут, чтобы рис впитал аромат лука и масла.
Варка риса
Влейте в сковороду 2 стакана горячей воды.
Добавьте соль и специи по вкусу.
Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте 15-20 минут, пока рис не впитает всю воду.
Подача
Снимите сковороду с огня и дайте рису постоять под крышкой еще 5 минут.
Перед подачей аккуратно перемешайте рис вилкой, чтобы он стал более воздушным и рассыпчатым.
Этот базовый рецепт можно легко адаптировать под ваши предпочтения, добавляя различные овощи, грибы или зелень. Например, морковь, сладкий перец или зеленый горошек прекрасно сочетаются с рисом и придают блюду дополнительные вкусовые нотки.
Советы по приготовлению
Для достижения наилучшего результата используйте длиннозерный или пропаренный рис — он менее клейкий и лучше сохраняет форму при готовке.
Если хотите придать блюду особый аромат, обжарьте рис с добавлением небольшого количества сливочного масла или используйте ароматное растительное масло, например, оливковое.
Приготовление риса на сковороде — отличный способ быстро и вкусно накормить семью или гостей, не затрачивая много времени и усилий. Экспериментируйте с добавками и специями, чтобы создать свое идеальное блюдо.
Уточнения
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.