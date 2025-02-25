Постное блюдо, которое даже мясоеды уплетают за обе щеки: готовим стручковую фасоль

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Стручковая фасоль — это не только полезный, но и вкусный продукт, который легко приготовить на сковороде. Она может служить отличным гарниром к мясу или рыбе, а также самостоятельным блюдом. В этом рецепте мы расскажем, как быстро и просто приготовить стручковую фасоль на сковороде.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain фасоль

Ингредиенты

400 г стручковой фасоли

1 луковица

2 зубчика чеснока ​

​ 2 столовые ложки растительного масла ​

​ Соль и специи по вкусу ​

Подготовка фасоли

Очистка и нарезка: свежую стручковую фасоль промойте, удалите кончики и нарежьте на кусочки длиной 3-4 см. Если используете замороженную фасоль, предварительная разморозка не требуется.​ Бланширование: для сохранения яркого цвета и хрустящей текстуры опустите свежую фасоль в кипящую подсоленную воду на 3-4 минуты. Затем быстро переложите её в миску с ледяной водой, чтобы остановить процесс приготовления.​

Приготовление на сковороде

Обжарка лука и чеснока: нарежьте лук полукольцами, а чеснок мелко порубите. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте до прозрачности, около 3 минут. Затем добавьте чеснок и готовьте ещё минуту, постоянно помешивая, чтобы он не подгорел.​ Добавление фасоли: выложите подготовленную стручковую фасоль на сковороду к луку и чесноку. Если используете замороженную фасоль, добавьте её прямо из пакета. Обжарьте, помешивая, около 5-7 минут, пока фасоль не станет мягкой, но сохранит лёгкую хрусткость.​ Приправление: посолите блюдо по вкусу и добавьте любимые специи. Хорошо сочетаются с фасолью чёрный молотый перец, паприка или смесь прованских трав. Перемешайте и готовьте ещё 2 минуты, чтобы специи раскрыли свой аромат.​

Подача

Готовую стручковую фасоль подавайте горячей. Она прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также может быть подана как самостоятельное лёгкое блюдо или гарнир. Для украшения можно посыпать блюдо свежей зеленью, такой как петрушка или укроп.​

Приятного аппетита!

Уточнения

Стручко́вая фасо́ль (французская фасоль) — недозрелые молодые плоды фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris), незрелые или молодые стручки стручковой фасоли огненно-красной (Phaseolus coccineus), стручковой фасоли (Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis) и гиацинтовой фасоли (Lablab purpureus) используются аналогичным образом, которые употребляются в пищу.

