Курица с хрустящей корочкой — не магия, а наука: главное не промахнуться с температурой

Хрустящая корочка, сочное мясо и насыщенный вкус — это не удача, а точный алгоритм действий. Даже новичок добьется кулинарного успеха, если будет следовать проверенной технологии.
Перед запеканием курицу необходимо тщательно обсушить бумажным полотенцем. Избыток влаги мешает образованию румяной корочки, поэтому этот этап пропускать нельзя.
Маринад наносят не только снаружи, но и под кожу — так специи глубже пропитают мясо. Идеальная смесь:
Соль добавляют за час до приготовления — так она равномерно распределится, не вытягивая соки.
Духовку разогревают до 220°C. В первые 20 минут важно готовить при высокой температуре — это создаст плотную корочку, которая удержит влагу внутри. Затем температуру снижают до 180°C и доводят курицу до румяности, регулярно поливая ее выделившимся соком.
Для равномерного пропекания тушку кладут грудкой вниз на решетку, а под нее ставят противень с водой — пар предотвратит пересушивание.
Лучший способ проверить степень готовности — воспользоваться кулинарным термометром. В самой толстой части бедра температура должна достигнуть 75°C. Если термометра нет, можно проткнуть мясо ножом: прозрачный сок без розовых вкраплений — знак, что курица готова.
После запекания важно дать мясу "отдохнуть" 10 минут под фольгой. Это позволит сокам равномерно распределиться по волокнам, сохранив сочность.
Главное правило — не передерживать! Пересушенное мясо уже не спасти даже самыми лучшими специями. Следуя этим шагам, вы создадите кулинарный шедевр, который покорит гостей и домочадцев.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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