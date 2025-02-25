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Курица с хрустящей корочкой — не магия, а наука: главное не промахнуться с температурой

2:23
Еда

Хрустящая корочка, сочное мясо и насыщенный вкус — это не удача, а точный алгоритм действий. Даже новичок добьется кулинарного успеха, если будет следовать проверенной технологии.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Подготовка тушки

Перед запеканием курицу необходимо тщательно обсушить бумажным полотенцем. Избыток влаги мешает образованию румяной корочки, поэтому этот этап пропускать нельзя.

Маринад наносят не только снаружи, но и под кожу — так специи глубже пропитают мясо. Идеальная смесь:

  • оливковое масло для сочности,
  • паприка для красивого оттенка,
  • чеснок для насыщенного аромата.

Соль добавляют за час до приготовления — так она равномерно распределится, не вытягивая соки.

Запекание без ошибок

Духовку разогревают до 220°C. В первые 20 минут важно готовить при высокой температуре — это создаст плотную корочку, которая удержит влагу внутри. Затем температуру снижают до 180°C и доводят курицу до румяности, регулярно поливая ее выделившимся соком.

Для равномерного пропекания тушку кладут грудкой вниз на решетку, а под нее ставят противень с водой — пар предотвратит пересушивание.

Готово ли мясо

Лучший способ проверить степень готовности — воспользоваться кулинарным термометром. В самой толстой части бедра температура должна достигнуть 75°C. Если термометра нет, можно проткнуть мясо ножом: прозрачный сок без розовых вкраплений — знак, что курица готова.

После запекания важно дать мясу "отдохнуть" 10 минут под фольгой. Это позволит сокам равномерно распределиться по волокнам, сохранив сочность.

Финальные штрихи

  • Немного сахара или меда в маринаде ускорят карамелизацию, придав аппетитный оттенок.
  • Лимонный сок смягчит мясо, сделав его нежнее.
  • Веточки розмарина, разложенные в духовке рядом с противнем, наполнят кухню изысканным ароматом.

Главное правило — не передерживать! Пересушенное мясо уже не спасти даже самыми лучшими специями. Следуя этим шагам, вы создадите кулинарный шедевр, который покорит гостей и домочадцев.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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