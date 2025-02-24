Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евросоюз ввёл санкции ещё против двух российских спортсменов
Ваша подушка потеряла форму? Вот как вернуть ей упругость с помощью стирки
Поливаем пахиру: это спасёт растение от гибели — вот, что нужно делать
Если в планах держать Великий пост, эти анализы стоит сдать каждому
Седые волосы раньше времени? Вот почему витамин В12 важен для их предотвращения
Кофейная стратегия Гондураса: почему Россия становится приоритетным рынком
ХДС/ХСС и СДПГ сформируют правительство? Лидер ХСС сделал заявление
Забудьте о запахе псины: 7 пород собак, которые не доставят вам неудобств
Россиянка стала самой молодой победительницей теннисного турнира WTA 1000

Превращаем масло в черную икру: 20 минут — и деликатес на столе

Еда

Может ли обычная кухня стать местом волшебства? Этот кулинарный фокус переворачивает представления о роскоши и демонстрирует, что из простых ингредиентов можно создать настоящий деликатес.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Неожиданное преображение

Обычные подсолнечное масло и соевый соус превращаются в эффектную "чёрную икру". Этот рецепт уже стал сенсацией на кулинарных форумах, где многие удивляются: как за 20 минут получить изделие, сравнимое с дорогим деликатесом?

Пошаговая магия приготовления

  • Охлаждение: масло помещают в морозильную камеру — чем холоднее, тем лучше.
  • Подготовка смеси: в это время солёный соевый соус смешивают с агар-агаром.
  • Нагревание: смесь доводят до кипения, наблюдая, как она постепенно загустевает. Главное — не отвлекаться, ведь даже секунда промедления может превратить её в желе.
  • Финальный этап: загустевшую массу набирают в шприц без иглы и аккуратно капают в охлаждённое масло. Каждая капля, соприкасаясь с холодной поверхностью, моментально принимает форму идеальной икринки, словно чёрный жемчуг.

Результат

Полученные шарики, блестящие за счет тонкой масляной плёнки, не отличимы от настоящей икры — будь то бутерброд или канапе. Скептики задаются вопросом: "Разве это сравнить с деликатесом?". Но суть трюка не столько во вкусе, сколько в визуальном обмане. Солоноватые нотки соевого соуса прекрасно сочетаются с хлебом или сливочным сыром. Для смелых экспериментаторов рецепт предлагает добавить каплю жидкого дыма или щепотку водорослей, чтобы приблизить вкус к морскому.

Этот кулинарный эксперимент бросает вызов стереотипам: зачем платить целое состояние за настоящий деликатес, если можно в домашних условиях создать его двойника?

Уточнения

Чёрная икра́ — икра осетровых рыб.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Садоводство, цветоводство
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут Аудио 
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Еда и рецепты
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу? Аудио 
Пугачёва набросилась на официантку в израильском кафе: для неё не нашлось места
Российский шоу-бизнес
Пугачёва набросилась на официантку в израильском кафе: для неё не нашлось места Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Последние материалы
Если в планах держать Великий пост, эти анализы стоит сдать каждому
Седые волосы раньше времени? Вот почему витамин В12 важен для их предотвращения
Кофейная стратегия Гондураса: почему Россия становится приоритетным рынком
ХДС/ХСС и СДПГ сформируют правительство? Лидер ХСС сделал заявление
Забудьте о запахе псины: 7 пород собак, которые не доставят вам неудобств
Россиянка стала самой молодой победительницей теннисного турнира WTA 1000
Превращаем масло в черную икру: 20 минут — и деликатес на столе
Как избежать ранней смерти? Ученые выяснили главный фактор риска
Эти три способа помогут продлить жизнь: советы от биохакера Джонсона
Россияне зачастили на этот элитный курорт во Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.