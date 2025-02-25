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Секреты шеф-поваров и диетологов: как сделать яичницу не только вкусной, но и полезной

1:09
Еда

Диетологи поделились рецептом правильной яичницы, которая окажется не только вкусной, но и полезной. Секрет заключается в выборе правильного жира для жарки. Вместо привычного растительного масла нужно использовать свиное сало.

Яичница
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Преимущества сала перед растительным маслом

  1. Более высокая температура плавления сала предотвращает горение и дым, что помогает сохранить больше полезных веществ в продуктах.
  2. Яичница, приготовленная на сале, содержит меньше канцерогенов, поскольку сало менее насыщено полиненасыщенными жирами, склонными к окислению при нагревании.

Шеф-повара также советуют жарить яйца на слабом огне. Это позволит салу медленно таять и равномерно пропитывать пищу, делая её более нежной и ароматной. Однако важно помнить, что сало всё-таки является жирной пищей, которую следует употреблять умеренно.

Таким образом, правильный выбор жиров и метод приготовления помогут создать вкусную и полезную яичницу, минимизируя содержание вредных веществ.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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