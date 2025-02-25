Секреты шеф-поваров и диетологов: как сделать яичницу не только вкусной, но и полезной

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетологи поделились рецептом правильной яичницы, которая окажется не только вкусной, но и полезной. Секрет заключается в выборе правильного жира для жарки. Вместо привычного растительного масла нужно использовать свиное сало.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

Преимущества сала перед растительным маслом

Более высокая температура плавления сала предотвращает горение и дым, что помогает сохранить больше полезных веществ в продуктах. Яичница, приготовленная на сале, содержит меньше канцерогенов, поскольку сало менее насыщено полиненасыщенными жирами, склонными к окислению при нагревании.

Шеф-повара также советуют жарить яйца на слабом огне. Это позволит салу медленно таять и равномерно пропитывать пищу, делая её более нежной и ароматной. Однако важно помнить, что сало всё-таки является жирной пищей, которую следует употреблять умеренно.

Таким образом, правильный выбор жиров и метод приготовления помогут создать вкусную и полезную яичницу, минимизируя содержание вредных веществ.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

