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Этот торт с медовыми коржами вернёт вас в детство! Готовим классический Медовик

Еда

Торт "Медовик" — это десерт, который не нуждается в представлении. Его теплый аромат медовых коржей и нежный крем возвращают нас в уютное детство, когда кусочек этого лакомства был главным угощением на семейных праздниках. Приготовить его в домашних условиях проще, чем кажется, а вкус получится таким же, как у бабушки!

Торт
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Ингредиенты на 7 порций

Для крема:

  • 250 г сметаны (20%)
  • 40 г сахарной пудры или 30 г жидкого меда
  • Цедра 1 лимона
  • Щепотка ванили (семена стручка)
  • 120 г сливок (30%)

Для теста:

  • 150 г мёда
  • 120 г сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • &frac12 ч. л. соды
  • 2 яйца (категория СО)
  • 250 г пшеничной муки

Как приготовить торт "Медовик"

Шаг 1. Подготовка

Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте 4 листа пергамента по размеру противня (30x40 см).

Шаг 2. Варим основу для теста

В сотейнике на среднем огне прогрейте мёд, масло, сахар и ванильный сахар, пока кристаллы не растворятся. Добавьте соду, перемешайте и снимите с огня, дайте немного остыть.

Шаг 3. Готовим тесто

Вбейте в тёплую медовую массу яйца, перемешайте. Постепенно добавьте муку, размешивая до вязкой консистенции (как на оладьи).

Шаг 4. Выпекаем коржи

Распределите 1/3 теста по противню, застеленному пергаментом, и выпекайте 7-10 минут, пока корж не станет золотистым. Повторите процесс с оставшимся тестом.

Шаг 5. Подготавливаем коржи

Остывшие коржи сложите стопкой, обрежьте края и разрежьте по длине на две части.

Шаг 6. Готовим крем

Сметану откиньте на марлю в дуршлаге, уберите в холодильник на пару часов. Взбейте сливки в лёгкую пену, затем добавьте сметану, сахарную пудру (или мед), лимонную цедру и ваниль.

Шаг 7. Собираем торт

Перемажьте коржи кремом, верхний слой тоже смажьте. Обрезки коржей измельчите и обсыпьте ими верх и бока торта.

Шаг 8. Оставляем настаиваться

Отправьте торт в холодильник на 8-12 часов — так он пропитается и станет нежным.

Интересный факт

Торт "Медовик" известен ещё со времён царской России, но настоящую популярность приобрёл в СССР, когда его стали массово готовить на свадьбах и праздниках.

Уточнения

Медовик - торт, распространённый в странах бывшего СССР. Состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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