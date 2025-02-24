Этот торт с медовыми коржами вернёт вас в детство! Готовим классический Медовик

Торт "Медовик" — это десерт, который не нуждается в представлении. Его теплый аромат медовых коржей и нежный крем возвращают нас в уютное детство, когда кусочек этого лакомства был главным угощением на семейных праздниках. Приготовить его в домашних условиях проще, чем кажется, а вкус получится таким же, как у бабушки!
Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте 4 листа пергамента по размеру противня (30x40 см).
В сотейнике на среднем огне прогрейте мёд, масло, сахар и ванильный сахар, пока кристаллы не растворятся. Добавьте соду, перемешайте и снимите с огня, дайте немного остыть.
Вбейте в тёплую медовую массу яйца, перемешайте. Постепенно добавьте муку, размешивая до вязкой консистенции (как на оладьи).
Распределите 1/3 теста по противню, застеленному пергаментом, и выпекайте 7-10 минут, пока корж не станет золотистым. Повторите процесс с оставшимся тестом.
Остывшие коржи сложите стопкой, обрежьте края и разрежьте по длине на две части.
Сметану откиньте на марлю в дуршлаге, уберите в холодильник на пару часов. Взбейте сливки в лёгкую пену, затем добавьте сметану, сахарную пудру (или мед), лимонную цедру и ваниль.
Перемажьте коржи кремом, верхний слой тоже смажьте. Обрезки коржей измельчите и обсыпьте ими верх и бока торта.
Отправьте торт в холодильник на 8-12 часов — так он пропитается и станет нежным.
Торт "Медовик" известен ещё со времён царской России, но настоящую популярность приобрёл в СССР, когда его стали массово готовить на свадьбах и праздниках.
Медовик - торт, распространённый в странах бывшего СССР. Состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.
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