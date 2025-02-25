Таких блинов вы еще не ели: всего 2 ингредиента, а получаются нежными и тающими во рту!

Рецепт вкусных диетических блинов на основе бананов и яиц прост и пользуется популярностью благодаря своей легкости и полезности. Эти блины готовятся без добавления муки и молока, что снижает их калорийность.
1. Разомните бананы вилкой до получения однородной массы без комков.
2. Добавьте яйца к бананам и хорошо перемешайте тесто до гладкости.
3. Разогрейте сковороду на среднем огне и немного смажьте её оливковым маслом, чтобы блины не прилипали.
4. Выложите порциями тесто на сковороду большой ложкой — размер блинов зависит от вашего предпочтения.
5. Жарьте блины примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка.
6. Подавайте готовые блины с любимыми полезными добавками: свежими фруктами, орехами, медом или греческим йогуртом.
Эти блины станут отличным вариантом для легкого и питательного завтрака или перекуса!
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.