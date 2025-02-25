Таких блинов вы еще не ели: всего 2 ингредиента, а получаются нежными и тающими во рту!

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт вкусных диетических блинов на основе бананов и яиц прост и пользуется популярностью благодаря своей легкости и полезности. Эти блины готовятся без добавления муки и молока, что снижает их калорийность.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты

2–3 банана. 2–3 яйца (в зависимости от количества бананов).

Процесс приготовления

1. Разомните бананы вилкой до получения однородной массы без комков.

2. Добавьте яйца к бананам и хорошо перемешайте тесто до гладкости.

3. Разогрейте сковороду на среднем огне и немного смажьте её оливковым маслом, чтобы блины не прилипали.

4. Выложите порциями тесто на сковороду большой ложкой — размер блинов зависит от вашего предпочтения.

5. Жарьте блины примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка.

6. Подавайте готовые блины с любимыми полезными добавками: свежими фруктами, орехами, медом или греческим йогуртом.

Эти блины станут отличным вариантом для легкого и питательного завтрака или перекуса!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

