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Таких блинов вы еще не ели: всего 2 ингредиента, а получаются нежными и тающими во рту!

1:14
Еда

Рецепт вкусных диетических блинов на основе бананов и яиц прост и пользуется популярностью благодаря своей легкости и полезности. Эти блины готовятся без добавления муки и молока, что снижает их калорийность.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты

  1. 2–3 банана.
  2. 2–3 яйца (в зависимости от количества бананов).

Процесс приготовления

1. Разомните бананы вилкой до получения однородной массы без комков.
2. Добавьте яйца к бананам и хорошо перемешайте тесто до гладкости.
3. Разогрейте сковороду на среднем огне и немного смажьте её оливковым маслом, чтобы блины не прилипали.
4. Выложите порциями тесто на сковороду большой ложкой — размер блинов зависит от вашего предпочтения.
5. Жарьте блины примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка.
6. Подавайте готовые блины с любимыми полезными добавками: свежими фруктами, орехами, медом или греческим йогуртом.

Эти блины станут отличным вариантом для легкого и питательного завтрака или перекуса!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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