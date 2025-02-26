Пиво вместо молока: блины на этом напитке удивят даже гурманов — рецепт от шеф-поваров

Блины — одно из самых любимых блюд среди миллионов россиян, особенно в масленичную неделю.
Кулинарные гуру рассказали, какие ингредиенты можно использовать в блинном тесте вместо молока и воды. Оказывается, пиво в этом случае может служить отличной заменой.
Эксперты отмечают, что такие блины удобны в приготовлении, так как тесто не пристает к сковороде. Блинчики получаются тонкими, мягкими и удивительно вкусными.
Для приготовления понадобится:
Процесс приготовления:
Подавайте теплыми с добавлением сметаны или варенья.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
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