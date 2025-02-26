Пиво вместо молока: блины на этом напитке удивят даже гурманов — рецепт от шеф-поваров

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Еда

Блины — одно из самых любимых блюд среди миллионов россиян, особенно в масленичную неделю.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Кулинарные гуру рассказали, какие ингредиенты можно использовать в блинном тесте вместо молока и воды. Оказывается, пиво в этом случае может служить отличной заменой.

Эксперты отмечают, что такие блины удобны в приготовлении, так как тесто не пристает к сковороде. Блинчики получаются тонкими, мягкими и удивительно вкусными.

Для приготовления понадобится:

  • Светлое фильтрованное пиво — 200 мл;
  • Куриное яйцо — 1 штука;
  • Мука — 100 граммов;
  • Сахар — 1 столовая ложка;
  • Растительное масло — 2 столовые ложки;
  • Соль — щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Разбейте яйцо в глубокую миску, добавьте соль и сахар. Взбейте миксером до полного растворения кристалликов.
  2. Влейте в миску теплое пиво и тщательно перемешайте. Добавьте муку и снова включите миксер для получения однородной массы.
  3. Чтобы тесто не прилипало к сковороде, добавьте растительное масло. Разогрейте сковороду и жарьте блины с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте теплыми с добавлением сметаны или варенья.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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