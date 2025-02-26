Этот трюк с огурцами используют только в элитных ресторанах: делимся секретом

Салат из свежих огурцов — это простое, но любимое блюдо, которое популярно по всему миру. Мы предлагаем вам попробовать необычный рецепт, который обычно можно встретить только в элитных ресторанах. Этот изысканный салат готовится очень легко.
Для приготовления вам понадобятся:
Приготовление
У вас получится восхитительный салат, который съедается до последней ложки. Приятного аппетита!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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