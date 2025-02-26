Этот трюк с огурцами используют только в элитных ресторанах: делимся секретом

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из свежих огурцов — это простое, но любимое блюдо, которое популярно по всему миру. Мы предлагаем вам попробовать необычный рецепт, который обычно можно встретить только в элитных ресторанах. Этот изысканный салат готовится очень легко.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Битые огурцы

Для приготовления вам понадобятся:

6 средних огурцов;

2 столовые ложки растительного масла;

2-3 зубчика чеснока;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка кунжута;

4 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки уксуса;

зеленый лук по вкусу;

красный жгучий перец по вкусу.

Приготовление

Огурцы тщательно промойте, отрежьте кончики с обеих сторон и положите в полиэтиленовый пакет. Слегка отбейте их толкушкой, чтобы они полопались. Затем нарежьте на кусочки толщиной примерно 1,5-2 см. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками. Добавьте его к огурцам, а также по желанию можно добавить мелко нарезанный острый перец. Теперь приготовим заправку. В сотейник налейте масло и разогрейте его. Обжарьте на среднем огне кунжут, сахар и соевый соус до золотистого цвета. Затем снимите с огня и дайте остыть. После этого добавьте уксус. Залейте овощи получившейся заправкой, добавьте соль по вкусу и мелко нарезанный зеленый лук. Тщательно перемешайте.

У вас получится восхитительный салат, который съедается до последней ложки. Приятного аппетита!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

