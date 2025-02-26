Раскрыт секрет: это масло можно использовать для жарки без вреда для здоровья

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует мнение, что все растительные масла становятся вредными при жарке. Однако это не совсем так. По словам врача-терапевта, диетолога и научного сотрудника ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяны Солнцевой, рафинированные масла подходят для жарки и не наносят вреда при правильном использовании.

Фото: flickr.com by baka_san, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Креветки на сковороде

Эксперт объяснила, что температура дымления масла играет ключевую роль. Обычно мы готовим при умеренных температурах, и в последнее время всё чаще используем высокоолеиновые масла, которые обладают высокой температурой дымления. Такие масла можно нагревать до 250 градусов без образования вредных веществ, заверила диетолог.

Нерафинированные свежевыжатые масла, напротив, могут содержать продукты горения из-за высокого содержания примесей. Однако очищенные и рафинированные масла с высокой температурой дымления безопасны для использования, сообщает Газета.Ru.

Для заправки салатов рекомендуется использовать смесь нерафинированных масел, а для жарки и приготовления пищи при высоких температурах лучше выбирать рафинированное масло, предназначенное специально для этих целей, резюмировала специалист.

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).



Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).

