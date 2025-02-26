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Картофель с мёдом в духовке: удивите гостей изысканным вкусом — такого они ещё не пробовали!

1:25
Еда

Хотите удивить своих гостей необычным блюдом? Попробуйте приготовить запечённый картофель с мёдом по нашему оригинальному рецепту. Этот изысканный гарнир станет настоящим украшением любого стола, праздничного или будничного.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Для приготовления вам понадобятся:

  • картофель среднего размера — 800 граммов;
  • чабрец — 2 веточки;
  • тимьян — 2 веточки;
  • лавровый лист — 1 штука;
  • молотый розмарин — 1 столовая ложка;
  • чёрный перец горошком — 1 столовая ложка;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • жидкий мёд — 2 столовые ложки.

Приготовление

  1. Начнём с подготовки картофеля. Очистите его и положите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения, добавьте соль, специи и зелень.
  2. Когда картофель сварится наполовину, достаньте его из кастрюли и дайте остыть. Затем тщательно намажьте каждый клубень мёдом.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте в неё картофель. Готовьте блюдо 15 минут.

Результат превзойдёт все ожидания — вы получите ароматный, нежный и хрустящий картофель, который станет украшением вашего стола.

Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус, что делает его идеальным выбором для любого случая. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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