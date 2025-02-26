Картофель с мёдом в духовке: удивите гостей изысканным вкусом — такого они ещё не пробовали!

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить своих гостей необычным блюдом? Попробуйте приготовить запечённый картофель с мёдом по нашему оригинальному рецепту. Этот изысканный гарнир станет настоящим украшением любого стола, праздничного или будничного.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

Для приготовления вам понадобятся:

картофель среднего размера — 800 граммов;

чабрец — 2 веточки;

тимьян — 2 веточки;

лавровый лист — 1 штука;

молотый розмарин — 1 столовая ложка;

чёрный перец горошком — 1 столовая ложка;

соль — 1 чайная ложка;

жидкий мёд — 2 столовые ложки.

Приготовление

Начнём с подготовки картофеля. Очистите его и положите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения, добавьте соль, специи и зелень. Когда картофель сварится наполовину, достаньте его из кастрюли и дайте остыть. Затем тщательно намажьте каждый клубень мёдом. Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте в неё картофель. Готовьте блюдо 15 минут.

Результат превзойдёт все ожидания — вы получите ароматный, нежный и хрустящий картофель, который станет украшением вашего стола.

Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус, что делает его идеальным выбором для любого случая. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

