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Квашеная капуста и никакой свеклы: вот как готовили винегрет в СССР

1:42
Еда

Салат винегрет, который пользуется популярностью и сегодня, в советские времена готовился иначе. Это подтверждается рецептом из кулинарной книги 1952 года, где свекла не играла главную роль в блюде.

Винегрет
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Винегрет

В первую очередь обращает на себя внимание отсутствие свеклы в привычном нам виде. В советском винегрете свекла использовалась лишь как украшение: её нарезали тонкими ломтиками и выкладывали сверху.

Также в рецепте не было лука, консервированного горошка и фасоли, которые сейчас часто добавляют в салат. Вместо этого в списке ингредиентов значились яблоки. Их можно было нарезать как свежими, так и мочёными.

Ещё одним отличием было наличие квашеной капусты, которую шинковали более мелко и добавляли к остальным компонентам.

Интересно и то, чем заправляли винегрет в советское время. Авторы рецепта советовали использовать не просто растительное масло, а специальную уксусную заправку.

Заправка для советского винегрета состояла из соли, сахара, чёрного молотого перца, горчицы, растительного масла и уксуса. Название "Винегрет" происходит от французского слова vinaigrette (уксус), что отражает основу заправки.

Таким образом, советский винегрет включал отварной картофель, морковь, квашеную капусту, солёные огурцы и украшался свеклой. Всё это заправлялось уксусной заправкой, которая также подходила для других вариантов винегрета. Вот такие забытые кулинарные нюансы!

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла, уступая ему в благородности и праздничности.
 

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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