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Крабовые палочки и кипяток: зачем опытные хозяйки используют этот трюк — вы будете делать так же

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Еда

Крабовые палочки популярны для салатов и закусок, так как их не нужно варить. Но некоторые предпочитают их немного обдать кипятком.

Крабовые палочки
Фото: commons.wikimedia.org by Vekin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крабовые палочки

Этот способ облегчает работу с крабовыми палочками, особенно когда нужно их развернуть. Часто палочки сложно развернуть, но после кипятка это сделать проще.

Для этого снимите пленку с палочек, положите их в кастрюлю и залейте кипятком на 10-15 секунд. Затем достаньте их, дайте остыть и разверните. Вы удивитесь, как легко это станет.

Важно, что кратковременное кипячение не ухудшает вкус и сочность палочек. Ваши блюда останутся такими же вкусными.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

Кипято́к — вода, доведённая до точки кипения (кипящая или только что вскипевшая), то есть достигшая температуры кипения (вода, подвергнутая процедуре кипячения, но уже остывшая, называется кипячёной; кипячёная вода применяется как питьевая).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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