Крабовые палочки и кипяток: зачем опытные хозяйки используют этот трюк — вы будете делать так же

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Крабовые палочки популярны для салатов и закусок, так как их не нужно варить. Но некоторые предпочитают их немного обдать кипятком.

Фото: commons.wikimedia.org by Vekin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крабовые палочки

Этот способ облегчает работу с крабовыми палочками, особенно когда нужно их развернуть. Часто палочки сложно развернуть, но после кипятка это сделать проще.

Для этого снимите пленку с палочек, положите их в кастрюлю и залейте кипятком на 10-15 секунд. Затем достаньте их, дайте остыть и разверните. Вы удивитесь, как легко это станет.

Важно, что кратковременное кипячение не ухудшает вкус и сочность палочек. Ваши блюда останутся такими же вкусными.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.



Кипято́к — вода, доведённая до точки кипения (кипящая или только что вскипевшая), то есть достигшая температуры кипения (вода, подвергнутая процедуре кипячения, но уже остывшая, называется кипячёной; кипячёная вода применяется как питьевая).



