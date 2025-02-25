Крабовые палочки и кипяток: зачем опытные хозяйки используют этот трюк — вы будете делать так же

Крабовые палочки популярны для салатов и закусок, так как их не нужно варить. Но некоторые предпочитают их немного обдать кипятком.
Этот способ облегчает работу с крабовыми палочками, особенно когда нужно их развернуть. Часто палочки сложно развернуть, но после кипятка это сделать проще.
Для этого снимите пленку с палочек, положите их в кастрюлю и залейте кипятком на 10-15 секунд. Затем достаньте их, дайте остыть и разверните. Вы удивитесь, как легко это станет.
Важно, что кратковременное кипячение не ухудшает вкус и сочность палочек. Ваши блюда останутся такими же вкусными.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
Кипято́к — вода, доведённая до точки кипения (кипящая или только что вскипевшая), то есть достигшая температуры кипения (вода, подвергнутая процедуре кипячения, но уже остывшая, называется кипячёной; кипячёная вода применяется как питьевая).
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