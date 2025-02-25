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Всего простых 7 ингредиентов: раскрыт секрет необычного салата с морковью по-корейски

1:10
Еда

Хотите попробовать что-то новое и необычное? Тогда представляем вам рецепт салата "Валерия", который удивит вас своим вкусом и ароматом! Это блюдо сочетает в себе пикантность моркови по-корейски, нежность крабовых палочек и яиц, сладость кукурузы и приятную остроту чеснока.

Салат с морковью по-корейски
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с морковью по-корейски

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски — 200 г;
  • Консервированная кукуруза — 140 г;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Крабовые палочки — 200 г;
  • Майонез, чеснок, зелень, соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Варим яйца вкрутую.
  2. Нарезаем крабовые палочки мелкими кусочками.
  3. Очищаем яйца и тоже режем их.
  4. Сливаем жидкость из банки с кукурузой.
  5. Мелко рубим зелень.
  6. В глубокой миске смешиваем яйца, зелень, крабовые палочки и кукурузу.
  7. Пропускаем чеснок через пресс и добавляем его к остальным ингредиентам.
  8. Солим салат по вкусу и заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем.
  9. Перед подачей украшаем салат по желанию.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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