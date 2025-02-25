Всего простых 7 ингредиентов: раскрыт секрет необычного салата с морковью по-корейски

Хотите попробовать что-то новое и необычное? Тогда представляем вам рецепт салата "Валерия", который удивит вас своим вкусом и ароматом! Это блюдо сочетает в себе пикантность моркови по-корейски, нежность крабовых палочек и яиц, сладость кукурузы и приятную остроту чеснока.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).
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