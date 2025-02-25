Всего простых 7 ингредиентов: раскрыт секрет необычного салата с морковью по-корейски

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите попробовать что-то новое и необычное? Тогда представляем вам рецепт салата "Валерия", который удивит вас своим вкусом и ароматом! Это блюдо сочетает в себе пикантность моркови по-корейски, нежность крабовых палочек и яиц, сладость кукурузы и приятную остроту чеснока.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с морковью по-корейски

Ингредиенты:

Морковь по-корейски — 200 г;

Консервированная кукуруза — 140 г;

Яйца — 4 шт.;

Крабовые палочки — 200 г;

Майонез, чеснок, зелень, соль — по вкусу.

Приготовление:

Варим яйца вкрутую. Нарезаем крабовые палочки мелкими кусочками. Очищаем яйца и тоже режем их. Сливаем жидкость из банки с кукурузой. Мелко рубим зелень. В глубокой миске смешиваем яйца, зелень, крабовые палочки и кукурузу. Пропускаем чеснок через пресс и добавляем его к остальным ингредиентам. Солим салат по вкусу и заправляем майонезом. Тщательно перемешиваем. Перед подачей украшаем салат по желанию.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

