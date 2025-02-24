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Лучшее место для хранения кофе

1:31
Еда

Без правильного хранения, кофе может зачерстветь или потерять свой вкус.

Зерна Арабики
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зерна Арабики

Эксперты Folgers посоветовали хранить кофе в сухом прохладном месте в герметичном контейнере, чтобы сохранить его свежесть.

"Правильное хранение кофе — один из лучших способов сохранить его вкус и гарантировать, что при каждом заваривании вы получаете высококачественный кофе", — сообщил Кайл Хесс, представитель по корпоративным коммуникациям компании The J. M. Smucker Co., которой принадлежит Folgers.

Эксперты рекомендовали хранить кофе в контейнере с плотно закрывающейся крышкой. Многие кофейные продукты продаются в таких контейнерах. Однако, если предпочитаемый вами молотый кофе не поставляется в банке для кофе или вы мелете кофе самостоятельно, то нужно купить такой контейнер.

А вот от хранения кофе в холодильнике лучше отказаться.

"Мы не рекомендуем хранить кофе в холодильнике или замораживать его, так как это может привести к потере вкуса", — сказал Хесс.

Folgers посоветовал хранить цельные кофейные зёрна в "прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей". Хранение кофейных зёрен в холодильнике или морозильной камере может привести к потере вкуса.

При правильном хранении кофе сохраняет свой оптимальный вкус "около 3 недель" после вскрытия упаковки, пишет allrecipes.com.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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