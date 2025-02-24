В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.
Однако способ их приготовления может напрямую влиять на количество питательных веществ, которые они сохраняют.
Лучше всего яйца готовить в воде без разрушения скорлупы. Если же вы любите яичницу-болтунью или жареные яйца, то для жарки используйте высококачественное масло, например, оливковое.
Кроме того в яйцах содержится холин, который обладает различными преимуществами для мозга, такими как улучшение памяти и когнитивных функций.
Яйцо — это сытная и низкокалорийная еда, которая может быть полезна тем, кто хочет быстро похудеть, пишет cronista. com.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.
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