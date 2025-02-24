В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Однако способ их приготовления может напрямую влиять на количество питательных веществ, которые они сохраняют.

Лучше всего яйца готовить в воде без разрушения скорлупы. Если же вы любите яичницу-болтунью или жареные яйца, то для жарки используйте высококачественное масло, например, оливковое.

Кроме того в яйцах содержится холин, который обладает различными преимуществами для мозга, такими как улучшение памяти и когнитивных функций.

Яйцо — это сытная и низкокалорийная еда, которая может быть полезна тем, кто хочет быстро похудеть, пишет cronista. com.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

