От варки до запекания: какие способы приготовления овощей лучше всего

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Карлин Томас часто сталкивается с вопросом: как лучше употреблять овощи? Эксперт поделилась советами о том, на что стоит обратить внимание, чтобы извлечь максимальную пользу из растительных продуктов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченные овощи

Для полноценного поступления витаминов, минералов и клетчатки необходимо употреблять свежие овощи. Врачи рекомендуют потреблять около 400 г овощей в день. Что именно выбрать – зависит от личных предпочтений, а вот способы приготовления имеют существенное значение.

Не всегда свежие овощи лучше абсолютно. Благодаря таким методам, как варка, запекание и тушение, некоторые продукты, например, тыква, морковь и картофель, становятся более питательными и легче усваиваются. Даже ликопин из помидоров получает большую биодоступность после термообработки.

Как правило, чем меньше времени овощи подвергаются тепловой обработке, тем больше полезных веществ сохраняется. Приготовление на пару, запекание в духовке или использование микроволновки – отличные варианты.

На втором месте по полезности стоит бланширование, а на третьем – приготовление с добавлением небольшого количества жиров, например, растительного масла. Таким образом, жирорастворимые витамины усваиваются лучше. Однако важно не переусердствовать: 1 ст. л. растительного масла вполне достаточно, уточнила эксперт издания New York Post.

Уточнения

Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.



