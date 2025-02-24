Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прилучный нашёл необходимую поддержку в браке с Брутян после неудачного брака с Муцениеце
Экономический ландшафт Польши претерпел значительные изменения из-за военной поддержки Киеву
Как правильно избавиться от старого АКБ и не потерять деньги
Вызывает отёки и бьёт по печени: врач развеяла миф о пользе безалкогольного пива
Пригожин раскрыл, появится ли Валерия на сцене после завершения карьеры
Renault готовит семь новинок: от бюджетных электрокаров до спортивных Alpine
Нетрезвые за рулем: 5 ключевых признаков, на которые обращают внимание
Джиган пожаловался на отсутствие подарка на 23 февраля: одинокий и грустный
Ходим по полу и заряжаем батарею: ученые изобрели новый способ генерации энергии

От варки до запекания: какие способы приготовления овощей лучше всего

1:35
Еда

Диетолог Карлин Томас часто сталкивается с вопросом: как лучше употреблять овощи? Эксперт поделилась советами о том, на что стоит обратить внимание, чтобы извлечь максимальную пользу из растительных продуктов.

Запеченные овощи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченные овощи

Для полноценного поступления витаминов, минералов и клетчатки необходимо употреблять свежие овощи. Врачи рекомендуют потреблять около 400 г овощей в день. Что именно выбрать – зависит от личных предпочтений, а вот способы приготовления имеют существенное значение.

Не всегда свежие овощи лучше абсолютно. Благодаря таким методам, как варка, запекание и тушение, некоторые продукты, например, тыква, морковь и картофель, становятся более питательными и легче усваиваются. Даже ликопин из помидоров получает большую биодоступность после термообработки.

Как правило, чем меньше времени овощи подвергаются тепловой обработке, тем больше полезных веществ сохраняется. Приготовление на пару, запекание в духовке или использование микроволновки – отличные варианты.

На втором месте по полезности стоит бланширование, а на третьем – приготовление с добавлением небольшого количества жиров, например, растительного масла. Таким образом, жирорастворимые витамины усваиваются лучше. Однако важно не переусердствовать: 1 ст. л. растительного масла вполне достаточно, уточнила эксперт издания New York Post.

Уточнения

Ликопин  — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю
Наука и техника
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Рухнет ли военная поддержка Украины, если Соединённые Штаты выйдут из конфликта? Дмитрий Плотников Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова Роскошь на рельсах: за что пассажиры готовы платить тысячи евро? Игорь Буккер
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Прилучный нашёл необходимую поддержку в браке с Брутян после неудачного брака с Муцениеце
В ЕС нет согласия насчёт конфискации замороженных активов России
Рухнет ли военная поддержка Украины, если Соединённые Штаты выйдут из конфликта?
Экономический ландшафт Польши претерпел значительные изменения из-за военной поддержки Киеву
Как правильно избавиться от старого АКБ и не потерять деньги
Вызывает отёки и бьёт по печени: врач развеяла миф о пользе безалкогольного пива
Пригожин раскрыл, появится ли Валерия на сцене после завершения карьеры
Renault готовит семь новинок: от бюджетных электрокаров до спортивных Alpine
Нетрезвые за рулем: 5 ключевых признаков, на которые обращают внимание
Джиган пожаловался на отсутствие подарка на 23 февраля: одинокий и грустный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.