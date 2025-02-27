Не просто хранение: зачем замораживать хлеб перед употреблением

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие замораживают продукты, чтобы дольше их хранить. Но у хлеба есть ещё одна интересная особенность: его структура меняется после заморозки, а сам он становится более полезным для здоровья.

Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овёс, ячмень и хлеб

Как изменяется хлеб после заморозки

Исследование показало, что основной компонент хлеба — крахмал — в процессе замораживания меняет свою структуру.

Обычный крахмал — это быстрый углевод, который резко повышает уровень сахара в крови.

Замороженный и затем размороженный хлеб содержит резистентный крахмал, который не усваивается организмом, а служит пищей для полезных бактерий в кишечнике.

В чём польза замороженного хлеба

Снижает скачки сахара в крови — полезно для диабетиков и тех, кто следит за уровнем глюкозы.

Поддерживает микрофлору кишечника — помогает полезным бактериям.

Вырабатывает бутират — жирную кислоту, которая улучшает пищеварение.

Гликемический индекс снижается ещё больше, если после заморозки хлеб поджарить в тостере или духовке.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.



