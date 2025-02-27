Многие замораживают продукты, чтобы дольше их хранить. Но у хлеба есть ещё одна интересная особенность: его структура меняется после заморозки, а сам он становится более полезным для здоровья.
Исследование показало, что основной компонент хлеба — крахмал — в процессе замораживания меняет свою структуру.
Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.