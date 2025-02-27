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Не просто хранение: зачем замораживать хлеб перед употреблением

1:08
Еда

Многие замораживают продукты, чтобы дольше их хранить. Но у хлеба есть ещё одна интересная особенность: его структура меняется после заморозки, а сам он становится более полезным для здоровья.

Овёс, ячмень и хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овёс, ячмень и хлеб

Как изменяется хлеб после заморозки

Исследование показало, что основной компонент хлеба — крахмал — в процессе замораживания меняет свою структуру.

  • Обычный крахмал — это быстрый углевод, который резко повышает уровень сахара в крови.
  • Замороженный и затем размороженный хлеб содержит резистентный крахмал, который не усваивается организмом, а служит пищей для полезных бактерий в кишечнике.

В чём польза замороженного хлеба

  • Снижает скачки сахара в крови — полезно для диабетиков и тех, кто следит за уровнем глюкозы.
  • Поддерживает микрофлору кишечника — помогает полезным бактериям.
  • Вырабатывает бутират — жирную кислоту, которая улучшает пищеварение.
  • Гликемический индекс снижается ещё больше, если после заморозки хлеб поджарить в тостере или духовке.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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