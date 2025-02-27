Готовите омлет, но он не поднимается? Скорее всего, вы забыли об этом правиле

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие сталкиваются с проблемой: омлет на сковороде выглядит пышным, но через минуту после снятия с огня становится плоским. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Испанский омлет

Как приготовить идеальный пышный омлет

Яйца и молоко должны быть комнатной температуры

Холодные яйца сложнее перемешиваются, а сам омлет хуже поднимается.

Соблюдайте пропорции

На одно яйцо используйте не больше 50 мл молока. Если жидкости будет больше, омлет получится влажным и быстро осядет. Оптимальное соотношение яиц и молока – 1:1.

Правильное смешивание ингредиентов

Разбейте яйца в миску, добавьте молоко и соль. Перемешайте венчиком, но не взбивайте в пену – лишний воздух делает омлет нестабильным.

Готовьте омлет сразу после смешивания

Если оставить смесь постоять, структура изменится, и омлет потеряет пышность.

Готовьте под крышкой

Так создаётся эффект паровой бани, который помогает омлету равномерно приготовиться и подняться.

Используйте сковороду с толстым дном

Она удерживает постоянную температуру, поэтому омлет не подгорит и не осядет.

Заливайте омлетную массу слоем не менее 3 см

Это позволяет омлету подняться до 4–4,5 см.

Как сохранить пышность омлета после готовки

После выключения плиты оставьте омлет под крышкой ещё на 4–5 минут. Это предотвратит резкий перепад температур и не даст омлету осесть.

Уточнения

Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки.

