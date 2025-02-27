Готовите омлет, но он не поднимается? Скорее всего, вы забыли об этом правиле

Многие сталкиваются с проблемой: омлет на сковороде выглядит пышным, но через минуту после снятия с огня становится плоским. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.
Яйца и молоко должны быть комнатной температуры
Холодные яйца сложнее перемешиваются, а сам омлет хуже поднимается.
Соблюдайте пропорции
На одно яйцо используйте не больше 50 мл молока. Если жидкости будет больше, омлет получится влажным и быстро осядет. Оптимальное соотношение яиц и молока – 1:1.
Правильное смешивание ингредиентов
Разбейте яйца в миску, добавьте молоко и соль. Перемешайте венчиком, но не взбивайте в пену – лишний воздух делает омлет нестабильным.
Готовьте омлет сразу после смешивания
Если оставить смесь постоять, структура изменится, и омлет потеряет пышность.
Готовьте под крышкой
Так создаётся эффект паровой бани, который помогает омлету равномерно приготовиться и подняться.
Используйте сковороду с толстым дном
Она удерживает постоянную температуру, поэтому омлет не подгорит и не осядет.
Заливайте омлетную массу слоем не менее 3 см
Это позволяет омлету подняться до 4–4,5 см.
После выключения плиты оставьте омлет под крышкой ещё на 4–5 минут. Это предотвратит резкий перепад температур и не даст омлету осесть.
Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки.
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