Мясо — это источник белка, энергии и насыщения на долгое время. Но кто сказал, что его приготовление должно быть сложным? Если нет времени стоять у плиты, эти три рецепта помогут сделать вкусное блюдо за 15-20 минут.
Нарежьте говядину (стейк, вырезку) тонкими ломтиками. Обжарьте на раскалённой сковороде с маслом до румяной корочки. Добавьте измельчённый чеснок, соевый соус и немного сахара. Подавайте с рисом или лапшой — невероятно ароматное блюдо готово.
Немного отбейте куриные грудки. Смешайте мёд, горчицу, соевый соус и оливковое масло. Замаринуйте грудки на 10 минут, затем обжарьте или запеките в духовке. Итог — сочное, ароматное мясо с пикантной корочкой.
Нарежьте свинину полосками. Обжарьте с морковью, болгарским перцем и луком в воке. Добавьте соевый соус, имбирь и немного кунжутного масла. Подавайте с рисом или лапшой — и вот вам настоящий азиатский ужин.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.