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Мясо без суеты – три простых рецепта, которые не отнимут время, но поразят вкусом

1:22
Еда

Мясо — это источник белка, энергии и насыщения на долгое время. Но кто сказал, что его приготовление должно быть сложным? Если нет времени стоять у плиты, эти три рецепта помогут сделать вкусное блюдо за 15-20 минут.

Мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мясо

1. Жареная говядина с чесноком (15 минут)

Нарежьте говядину (стейк, вырезку) тонкими ломтиками. Обжарьте на раскалённой сковороде с маслом до румяной корочки. Добавьте измельчённый чеснок, соевый соус и немного сахара. Подавайте с рисом или лапшой — невероятно ароматное блюдо готово.

2. Куриные грудки в медово-горчичном соусе (20 минут)

Немного отбейте куриные грудки. Смешайте мёд, горчицу, соевый соус и оливковое масло. Замаринуйте грудки на 10 минут, затем обжарьте или запеките в духовке. Итог — сочное, ароматное мясо с пикантной корочкой.

3. Свинина с овощами в воке (20 минут)

Нарежьте свинину полосками. Обжарьте с морковью, болгарским перцем и луком в воке. Добавьте соевый соус, имбирь и немного кунжутного масла. Подавайте с рисом или лапшой — и вот вам настоящий азиатский ужин.

 

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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