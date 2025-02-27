Людям с высоким уровнем сахара в крови часто приходится ограничивать себя в еде. Многие думают, что фрукты под запретом из-за сахара, но доктор Александр Мясников уверяет: яблоки и груши — исключение!
Низкий гликемический индекс — не вызывают резких скачков сахара в крови.
Много клетчатки — помогает кишечнику работать правильно.
Груши особенно полезны для сосудов — уменьшают воспаление и питают полезные бактерии.
Доктор предупреждает: сок — не альтернатива цельным фруктам! В нём почти нет клетчатки, зато сахара — в разы больше. Поэтому лучше есть фрукты в необработанном виде.
Яблоки и груши — это вкусно, полезно и безопасно даже для диабетиков, но только если есть их свежими, а не пить соки.
Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.