Диабет – не приговор, если в холодильнике есть яблоки и груши

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Людям с высоким уровнем сахара в крови часто приходится ограничивать себя в еде. Многие думают, что фрукты под запретом из-за сахара, но доктор Александр Мясников уверяет: яблоки и груши — исключение!

Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Груша

Почему яблоки и груши полезны при диабете

Низкий гликемический индекс — не вызывают резких скачков сахара в крови.

Много клетчатки — помогает кишечнику работать правильно.

Груши особенно полезны для сосудов — уменьшают воспаление и питают полезные бактерии.

А как насчёт фруктовых соков

Доктор предупреждает: сок — не альтернатива цельным фруктам! В нём почти нет клетчатки, зато сахара — в разы больше. Поэтому лучше есть фрукты в необработанном виде.

Яблоки и груши — это вкусно, полезно и безопасно даже для диабетиков, но только если есть их свежими, а не пить соки.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

