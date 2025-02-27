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Выбираете вино в подарок? Главное – не растеряться перед стеной из бутылок

1:19
Еда

С приближением 23 февраля и 8 марта многие ломают голову над подарками. Бутылка хорошего вина — это универсальный и элегантный вариант, который понравится как мужчинам, так и женщинам. Но как выбрать именно то, что оценят?

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

Что советуют эксперты

Сомелье Дорин Уинклер отмечает: лучше заранее узнать предпочтения получателя. Но если спрашивать напрямую не хочется, можно ориентироваться на его вкусы в еде.

  1. Любит сладкое? Десертные вина или полусладкие сорта станут идеальным выбором.
  2. Часто пьёт кофе или тёмный шоколад? Можно подобрать насыщенное красное вино с терпкими нотами.
  3. Не уверены во вкусах? Игристое вино — беспроигрышный вариант! Оно праздничное, универсальное и всегда уместное.

Дополнительные лайфхаки:

  • Если сомневаетесь, спросите консультанта в винном отделе — они помогут выбрать "нейтральные" сорта, которые нравятся большинству.
  • Хорошее оформление и красивая упаковка делают подарок ещё приятнее.

Выбирая вино в подарок, ориентируйтесь на вкусы получателя, а не только на цену. И помните: хорошее игристое вино — это всегда беспроигрышный вариант!

Уточнения

Вино́ — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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