Выбираете вино в подарок? Главное – не растеряться перед стеной из бутылок

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

С приближением 23 февраля и 8 марта многие ломают голову над подарками. Бутылка хорошего вина — это универсальный и элегантный вариант, который понравится как мужчинам, так и женщинам. Но как выбрать именно то, что оценят?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

Что советуют эксперты

Сомелье Дорин Уинклер отмечает: лучше заранее узнать предпочтения получателя. Но если спрашивать напрямую не хочется, можно ориентироваться на его вкусы в еде.

Любит сладкое? Десертные вина или полусладкие сорта станут идеальным выбором. Часто пьёт кофе или тёмный шоколад? Можно подобрать насыщенное красное вино с терпкими нотами. Не уверены во вкусах? Игристое вино — беспроигрышный вариант! Оно праздничное, универсальное и всегда уместное.

Дополнительные лайфхаки:

Если сомневаетесь, спросите консультанта в винном отделе — они помогут выбрать "нейтральные" сорта, которые нравятся большинству.

Хорошее оформление и красивая упаковка делают подарок ещё приятнее.

Выбирая вино в подарок, ориентируйтесь на вкусы получателя, а не только на цену. И помните: хорошее игристое вино — это всегда беспроигрышный вариант!

Уточнения

Вино́ — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.



