С приближением 23 февраля и 8 марта многие ломают голову над подарками. Бутылка хорошего вина — это универсальный и элегантный вариант, который понравится как мужчинам, так и женщинам. Но как выбрать именно то, что оценят?
Сомелье Дорин Уинклер отмечает: лучше заранее узнать предпочтения получателя. Но если спрашивать напрямую не хочется, можно ориентироваться на его вкусы в еде.
Выбирая вино в подарок, ориентируйтесь на вкусы получателя, а не только на цену. И помните: хорошее игристое вино — это всегда беспроигрышный вариант!
Вино́ — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.