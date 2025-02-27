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Яйца с жидким желтком – наслаждение или русская рулетка

1:50
Еда

Яичница с нежным, тягучим желтком или яйца пашот — настоящее наслаждение для гурманов. Но диетологи предупреждают: сырые или недоваренные яйца могут быть опасны. Дело в том, что они могут содержать сальмонеллу — бактерию, способную вызвать серьёзное пищевое отравление.

Яичница
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Когда яйца становятся безопасными

По словам диетолога Кэтлин Бенсон, сальмонелла погибает только при температуре 73-75°C. Это означает, что идеально безопасные яйца — те, где белок и желток полностью загустели.

Но что делать, если хочется именно жидкий желток? В таком случае:

  1. Используйте пастеризованные яйца. Их нагревают до безопасной температуры, но без сворачивания белка и желтка.
  2. Выбирайте качественные яйца от проверенных производителей. На упаковке ищите отметку о проверке на сальмонеллу.
  3. Перед приготовлением тщательно мойте яйца. Это уменьшает риск попадания бактерий с поверхности скорлупы внутрь.
  4. Готовьте яйца так, чтобы желток оставался жидким, но при этом был достаточно прогрет. Например, яйца всмятку держите в кипятке не менее 4 минут.

Какие блюда несут риск

  • Яйца всмятку — опасность минимальна, если их варить не менее 4 минут.
  • Яйца "в мешочек" — белок схватывается, но желток ещё жидкий. Лучше выбирать только пастеризованные яйца.
  • Яйца пашот — техника приготовления предполагает минимальную термическую обработку. Лучше готовить их дольше или выбирать безопасные источники.
  • Яичница с жидким желтком — если белок схватился, а желток остался тёплым, риск меньше, но всё же есть.

Уточнения

Сальмоне́ллы  — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). Род назван в честь американского ветеринара Даниела Элмера Салмона (1850—1914). Сальмонеллы, как правило, не ферментируют лактозу и патогенны для людей и других животных при пероральном введении. Некоторые виды являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллёзов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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