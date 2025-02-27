Яйца с жидким желтком – наслаждение или русская рулетка

Яичница с нежным, тягучим желтком или яйца пашот — настоящее наслаждение для гурманов. Но диетологи предупреждают: сырые или недоваренные яйца могут быть опасны. Дело в том, что они могут содержать сальмонеллу — бактерию, способную вызвать серьёзное пищевое отравление.
По словам диетолога Кэтлин Бенсон, сальмонелла погибает только при температуре 73-75°C. Это означает, что идеально безопасные яйца — те, где белок и желток полностью загустели.
Но что делать, если хочется именно жидкий желток? В таком случае:
Сальмоне́ллы — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). Род назван в честь американского ветеринара Даниела Элмера Салмона (1850—1914). Сальмонеллы, как правило, не ферментируют лактозу и патогенны для людей и других животных при пероральном введении. Некоторые виды являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллёзов.
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