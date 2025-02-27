Чем больше жира, тем чище вытяжка? Фокус, который стоит попробовать

Кухонная вытяжка не только убирает запахи, но и защищает стены, мебель и потолок от оседания жира. Со временем на ней скапливаются застарелые жирные пятна, на которые налипает пыль — и тогда вытяжка уже работает хуже и выглядит неопрятно.
Оказывается, лучшее средство для борьбы с жиром — это… жир! Эксперты напоминают, что "подобное растворяется в подобном".
Секрет кристально чистой вытяжки — растительное масло и немного терпения. Попробуйте, и результат вас удивит!
Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.