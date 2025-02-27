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Чем больше жира, тем чище вытяжка? Фокус, который стоит попробовать

1:04
Еда

Кухонная вытяжка не только убирает запахи, но и защищает стены, мебель и потолок от оседания жира. Со временем на ней скапливаются застарелые жирные пятна, на которые налипает пыль — и тогда вытяжка уже работает хуже и выглядит неопрятно.

вытяжка
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
вытяжка

Как быстро удалить жир

Оказывается, лучшее средство для борьбы с жиром — это… жир! Эксперты напоминают, что "подобное растворяется в подобном".

  1. Капните немного растительного масла на мягкую ткань или салфетку.
  2. Протрите загрязнённые участки. Жир быстро растворится, а поверхность вытяжки будет блестеть, как новая!

Как почистить съёмные решётки

  • Замочите их в горячей воде с моющим средством на 5-10 минут.
  • При необходимости пройдитесь по сложным местам зубной щёткой.
  • Перед установкой обязательно дайте фильтрам высохнуть.

Секрет кристально чистой вытяжки — растительное масло и немного терпения. Попробуйте, и результат вас удивит!

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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