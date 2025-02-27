Чем больше жира, тем чище вытяжка? Фокус, который стоит попробовать

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Кухонная вытяжка не только убирает запахи, но и защищает стены, мебель и потолок от оседания жира. Со временем на ней скапливаются застарелые жирные пятна, на которые налипает пыль — и тогда вытяжка уже работает хуже и выглядит неопрятно.

Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain вытяжка

Как быстро удалить жир

Оказывается, лучшее средство для борьбы с жиром — это… жир! Эксперты напоминают, что "подобное растворяется в подобном".

Капните немного растительного масла на мягкую ткань или салфетку. Протрите загрязнённые участки. Жир быстро растворится, а поверхность вытяжки будет блестеть, как новая!

Как почистить съёмные решётки

Замочите их в горячей воде с моющим средством на 5-10 минут.

При необходимости пройдитесь по сложным местам зубной щёткой.

Перед установкой обязательно дайте фильтрам высохнуть.

Секрет кристально чистой вытяжки — растительное масло и немного терпения. Попробуйте, и результат вас удивит!

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.



