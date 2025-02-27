Блины – это уже самостоятельное блюдо, но с начинками они становятся настоящим гастрономическим удовольствием! Любите сладкое? Или предпочитаете солёное? Вариантов столько, что Масленицы не хватит, чтобы попробовать всё!
Попробуйте новые сочетания: добавьте орехи, специи, зелень или ягоды. Так можно найти свой идеальный вкус!
Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.