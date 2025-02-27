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Блины без начинки – это как праздник без гостей. Не повторяйте эту ошибку

1:32
Еда

Блины – это уже самостоятельное блюдо, но с начинками они становятся настоящим гастрономическим удовольствием! Любите сладкое? Или предпочитаете солёное? Вариантов столько, что Масленицы не хватит, чтобы попробовать всё!

Блины
Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блины

Сладкие начинки

  • Творожная с персиком. Смешайте творог, сахарную пудру, сметану и консервированные персики – получится нежно и фруктово.
  • Яблочно-грушевая с корицей. Обжарьте яблоки и груши с сахаром, корицей и сливочным маслом. Для сладких фруктов достаточно 2–3 ч. л. сахара.
  • Вишнёвая. Смешайте вишню, сахар и крахмал, чтобы начинка загустела и не вытекала.

Солёные начинки

  • Грибная. Обжарьте грибы с луком, сметаной и зеленью – получится ароматно и сытно.
  • Мясная. Фарш, обжаренный с луком, морковью и специями, сделает блины сытными.
  • Сыр и ветчина. Просто натрите сыр, нарежьте ветчину и перемешайте – классика, которая всегда работает!
  • Лосось со сливочным сыром. Смажьте блин сливочным сыром, добавьте тонко нарезанный лосось, сверните рулетом и разрежьте пополам – красиво и вкусно!

Главное правило – не бояться экспериментов!

Попробуйте новые сочетания: добавьте орехи, специи, зелень или ягоды. Так можно найти свой идеальный вкус!

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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