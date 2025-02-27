Грузинская яичница, которая взорвёт ваши вкусовые рецепторы

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо — не просто яичница, а настоящий взрыв вкусов! Томаты, грецкие орехи, специи и нежные яйца делают его сытным, ароматным и запоминающимся. Готовится оно быстро, но вкус получается настолько насыщенным, что захочется повторять его не только на Масленицу или другие праздники, но и просто на завтрак или ужин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Вкусный завтрак

Ингредиенты:

3 куриных яйца

2 помидора

3 зубчика чеснока

1 горсть грецких орехов

1 луковица

100 мл томатного сока (или разведённой томатной пасты)

1 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. оливкового масла

Соль, чёрный перец, перец чили, хмели-сунели, свежая зелень — по вкусу

Как готовить чирбули

Обжарьте лук на сливочном и оливковом масле до прозрачности. Добавьте чеснок и перец чили, обжаривайте 1-2 минуты. Высыпьте грецкие орехи, прогрейте ещё 1-2 минуты. Влейте томатный сок, затем добавьте рубленные помидоры и специи, тушите 3-4 минуты. Сделайте углубления в соусе и добавьте яйца, посолите. Готовьте под крышкой до тех пор, пока белок не схватится, но желток останется жидким. Перед подачей украсьте зеленью — и наслаждайтесь!

Чирбули — это идеальный завтрак или ужин, который сочетает пикантность, насыщенность и нежность. Это блюдо понравится даже тем, кто не в восторге от обычной яичницы!

Уточнения

Грузинская кухня — национальная кухня грузинского народа. Грузинская кухня имеет общие черты с кухнями других народов Кавказа, однако часть её блюд абсолютно уникальна. В каждом регионе Грузии есть свой особый способ приготовления пищи.

