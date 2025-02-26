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Хотите волосы, как у Рапунцель? Тогда омлет и рыба, а не чипсы и кола

1:24
Еда

Красивые и здоровые волосы — не только заслуга хорошей косметики, но и результат правильного питания. Волосы получают всё необходимое изнутри, поэтому если в рационе чего-то не хватает, даже самые дорогие шампуни не спасут.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Какие продукты нужны для красоты волос

  • Белок — главный строительный материал волос. Без него они становятся ломкими и тонкими. Лучшие источники: яйца, курица, рыба, бобовые.
  • Омега-3 жирные кислоты — придают блеск и эластичность. Содержатся в лососе, скумбрии, авокадо и орехах.
  • Витамин А — помогает коже головы вырабатывать натуральное увлажнение, предотвращая сухость. Есть в моркови, шпинате, тыкве.
  • Витамин С — защищает волосы от повреждений и помогает усваиваться железу. Источники: цитрусовые, ягоды, сладкий перец.
  • Железо — недостаток может вызвать выпадение волос. Получаем из красного мяса, чечевицы, шпината.
  • Цинк — ускоряет рост волос и предотвращает ломкость. Есть в устрицах, говядине, тыквенных семечках.
  • Вода — волосы страдают от обезвоживания не меньше кожи. Питьевая норма — около 2 литров воды в день.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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