Красивые и здоровые волосы — не только заслуга хорошей косметики, но и результат правильного питания. Волосы получают всё необходимое изнутри, поэтому если в рационе чего-то не хватает, даже самые дорогие шампуни не спасут.
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами
Какие продукты нужны для красоты волос
Белок — главный строительный материал волос. Без него они становятся ломкими и тонкими. Лучшие источники: яйца, курица, рыба, бобовые.
Омега-3 жирные кислоты — придают блеск и эластичность. Содержатся в лососе, скумбрии, авокадо и орехах.
Витамин А — помогает коже головы вырабатывать натуральное увлажнение, предотвращая сухость. Есть в моркови, шпинате, тыкве.
Витамин С — защищает волосы от повреждений и помогает усваиваться железу. Источники: цитрусовые, ягоды, сладкий перец.
Железо — недостаток может вызвать выпадение волос. Получаем из красного мяса, чечевицы, шпината.
Цинк — ускоряет рост волос и предотвращает ломкость. Есть в устрицах, говядине, тыквенных семечках.
Вода — волосы страдают от обезвоживания не меньше кожи. Питьевая норма — около 2 литров воды в день.
Уточнения
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.