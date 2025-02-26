Хотите почувствовать вкус приключений? Тогда пейте воду прямо из-под крана

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Вопрос о безопасности водопроводной воды остаётся спорным во многих странах и регионах. Многие люди пьют её без кипячения, полагая, что современные системы фильтрации делают её безопасной. Однако врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предостерёг от употребления сырой воды.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Чем опасна вода из-под крана

Водопроводная вода отличается от питьевой не только по вкусу, но и по химическому составу. В ней могут содержаться различные примеси, которые при регулярном употреблении могут нанести вред организму.

Избыток солей. Минеральные соединения, особенно кальция и магния, в больших количествах могут способствовать образованию камней в почках.

Риски бактериального заражения. Даже при очистке и хлорировании в водопроводе могут оставаться патогенные бактерии и вирусы, особенно если трубы старые и изношенные.

Наличие хлора и его соединений. Хотя хлорирование убивает микроорганизмы, некоторые соединения хлора могут быть вредны при длительном употреблении.

Тяжёлые металлы и ржавчина. Вода проходит по трубам, которые могут быть загрязнены свинцом, железом и другими веществами, попадающими в воду.

Как минимизировать риски

Врач рекомендует кипятить водопроводную воду перед употреблением или использовать бутилированную воду. Кипячение позволяет убить возможные бактерии и вирусы, а также частично осадить соли и примеси.

Дополнительные способы очистки:

Фильтры для воды – угольные или мембранные, способные задерживать тяжёлые металлы и микроорганизмы.

Отстаивание воды – даёт возможность хлору частично улетучиться.

Дистилляция или обратный осмос – наиболее глубокие способы очистки, но при этом лишают воду полезных минералов.

Уточнения

Фильтр для воды — устройство или технологическая установка для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, солей жёсткости, хлора и его производных, а также от вирусов, бактерий, тяжёлых металлов и т. д.

