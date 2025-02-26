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Хотите почувствовать вкус приключений? Тогда пейте воду прямо из-под крана

2:01
Еда

Вопрос о безопасности водопроводной воды остаётся спорным во многих странах и регионах. Многие люди пьют её без кипячения, полагая, что современные системы фильтрации делают её безопасной. Однако врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предостерёг от употребления сырой воды.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Чем опасна вода из-под крана

Водопроводная вода отличается от питьевой не только по вкусу, но и по химическому составу. В ней могут содержаться различные примеси, которые при регулярном употреблении могут нанести вред организму.

  • Избыток солей. Минеральные соединения, особенно кальция и магния, в больших количествах могут способствовать образованию камней в почках.
  • Риски бактериального заражения. Даже при очистке и хлорировании в водопроводе могут оставаться патогенные бактерии и вирусы, особенно если трубы старые и изношенные.
  • Наличие хлора и его соединений. Хотя хлорирование убивает микроорганизмы, некоторые соединения хлора могут быть вредны при длительном употреблении.
  • Тяжёлые металлы и ржавчина. Вода проходит по трубам, которые могут быть загрязнены свинцом, железом и другими веществами, попадающими в воду.

Как минимизировать риски

Врач рекомендует кипятить водопроводную воду перед употреблением или использовать бутилированную воду. Кипячение позволяет убить возможные бактерии и вирусы, а также частично осадить соли и примеси.

Дополнительные способы очистки:

  • Фильтры для воды – угольные или мембранные, способные задерживать тяжёлые металлы и микроорганизмы.
  • Отстаивание воды – даёт возможность хлору частично улетучиться.
  • Дистилляция или обратный осмос – наиболее глубокие способы очистки, но при этом лишают воду полезных минералов.

Уточнения

Фильтр для воды — устройство или технологическая установка для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, солей жёсткости, хлора и его производных, а также от вирусов, бактерий, тяжёлых металлов и т. д.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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