Вопрос о безопасности водопроводной воды остаётся спорным во многих странах и регионах. Многие люди пьют её без кипячения, полагая, что современные системы фильтрации делают её безопасной. Однако врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предостерёг от употребления сырой воды.
Водопроводная вода отличается от питьевой не только по вкусу, но и по химическому составу. В ней могут содержаться различные примеси, которые при регулярном употреблении могут нанести вред организму.
Врач рекомендует кипятить водопроводную воду перед употреблением или использовать бутилированную воду. Кипячение позволяет убить возможные бактерии и вирусы, а также частично осадить соли и примеси.
Дополнительные способы очистки:
Фильтр для воды — устройство или технологическая установка для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, солей жёсткости, хлора и его производных, а также от вирусов, бактерий, тяжёлых металлов и т. д.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.