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Хурма высохла, но осталась вкусной – вот бы так со всеми продуктами

1:07
Еда

Сезон свежей хурмы заканчивается, но её можно сохранить в вяленом виде. Этот продукт — настоящий кладезь полезных веществ:

Хурма
Фото: commons.wikimedia.org by Choe YongWoo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хурма
  • Витамин A – поддерживает зрение и укрепляет иммунитет.
  • Витамин C – мощный антиоксидант, защищающий клетки.
  • Калий и магний – улучшают работу сердца и сосудов.
  • Клетчатка – помогает пищеварению и снижает уровень холестерина.

В чём подвох

При всех плюсах вяленая хурма – это концентрированный продукт. 30 г вяленого фрукта заменяют 100 г свежего, а значит, калорийность возрастает в разы. Из-за высокого содержания сахаров она не подходит людям с диабетом и может привести к набору веса при чрезмерном употреблении.

Когда есть вяленую хурму

Лучше всего – до физической активности, чтобы сахар использовался в качестве энергии, а не откладывался про запас. Вяленая хурма – отличный источник полезных веществ, но есть её нужно с умом. Наслаждайтесь вкусом, но помните о мере!

Уточнения

Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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