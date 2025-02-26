Хурма высохла, но осталась вкусной – вот бы так со всеми продуктами

Сезон свежей хурмы заканчивается, но её можно сохранить в вяленом виде. Этот продукт — настоящий кладезь полезных веществ:
При всех плюсах вяленая хурма – это концентрированный продукт. 30 г вяленого фрукта заменяют 100 г свежего, а значит, калорийность возрастает в разы. Из-за высокого содержания сахаров она не подходит людям с диабетом и может привести к набору веса при чрезмерном употреблении.
Лучше всего – до физической активности, чтобы сахар использовался в качестве энергии, а не откладывался про запас. Вяленая хурма – отличный источник полезных веществ, но есть её нужно с умом. Наслаждайтесь вкусом, но помните о мере!
Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.
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