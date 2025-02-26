Как слон делает кофе вкуснее? Вам лучше не знать, но за это платят тысячи

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Любители кофе готовы платить огромные деньги за редкие и изысканные сорта, но есть один напиток, который выделяется не только ценой, но и способом производства. Это Black Ivory Coffee, стоимость которого может достигать 3000 долларов за килограмм.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофе с корицей

Как делают этот элитный кофе

В Таиланде кофейные ягоды скармливают слонам. Во время пищеварения ферменты расщепляют белки, убирая горечь. Зёрна естественным образом выходят из организма животного. Их собирают, промывают и обжаривают, получая редкий и утончённый вкус.

Что особенного во вкусе

Кофе Black Ivory славится мягким и насыщенным вкусом, в котором можно уловить нотки шоколада, орехов и специй. Этот необычный процесс обработки делает напиток настоящим символом роскоши.

Стоит ли пробовать

Этот кофе подают только в лучших отелях мира, и далеко не каждый сможет позволить себе такую роскошь. Однако ценители утверждают, что Black Ivory оправдывает свою цену.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



