Как слон делает кофе вкуснее? Вам лучше не знать, но за это платят тысячи

Любители кофе готовы платить огромные деньги за редкие и изысканные сорта, но есть один напиток, который выделяется не только ценой, но и способом производства. Это Black Ivory Coffee, стоимость которого может достигать 3000 долларов за килограмм.
Кофе Black Ivory славится мягким и насыщенным вкусом, в котором можно уловить нотки шоколада, орехов и специй. Этот необычный процесс обработки делает напиток настоящим символом роскоши.
Этот кофе подают только в лучших отелях мира, и далеко не каждый сможет позволить себе такую роскошь. Однако ценители утверждают, что Black Ivory оправдывает свою цену.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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