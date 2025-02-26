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Как слон делает кофе вкуснее? Вам лучше не знать, но за это платят тысячи

1:08
Еда

Любители кофе готовы платить огромные деньги за редкие и изысканные сорта, но есть один напиток, который выделяется не только ценой, но и способом производства. Это Black Ivory Coffee, стоимость которого может достигать 3000 долларов за килограмм.

Кофе с корицей
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе с корицей

Как делают этот элитный кофе

  1. В Таиланде кофейные ягоды скармливают слонам.
  2. Во время пищеварения ферменты расщепляют белки, убирая горечь.
  3. Зёрна естественным образом выходят из организма животного.
  4. Их собирают, промывают и обжаривают, получая редкий и утончённый вкус.

Что особенного во вкусе

Кофе Black Ivory славится мягким и насыщенным вкусом, в котором можно уловить нотки шоколада, орехов и специй. Этот необычный процесс обработки делает напиток настоящим символом роскоши.

Стоит ли пробовать

Этот кофе подают только в лучших отелях мира, и далеко не каждый сможет позволить себе такую роскошь. Однако ценители утверждают, что Black Ivory оправдывает свою цену.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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