Запрещено, но не опасно: зачем отказываться от мяса на Масленицу

Масленичная неделя предшествует Великому посту, а значит, играет роль своеобразного переходного периода. По традиции в этот период исключают мясные блюда, оставляя в рационе молочные продукты, яйца и рыбу. Это позволяет организму постепенно адаптироваться к ограничению животных продуктов, чтобы резкое изменение рациона не стало стрессом.
Диетологи отмечают, что блины, сметана, масло и другие продукты, традиционно употребляемые на Масленицу, сами по себе достаточно калорийны. Исключение мяса помогает не перегружать организм, особенно пищеварительную систему, перед длительным постом.
Масло, на котором готовят блины, символизирует солнце, тепло и пробуждение природы после зимней стужи. А вот мясо в этот период убирают из рациона, подчёркивая очищение как тела, так и духа перед Великим постом.
Каждый человек решает сам, соблюдать традицию или нет, но если вы планируете пост, плавный переход действительно может быть полезен для организма. В любом случае перед изменением рациона стоит проконсультироваться с врачом.
Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.
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