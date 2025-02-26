Запрещено, но не опасно: зачем отказываться от мяса на Масленицу

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Масленичная неделя предшествует Великому посту, а значит, играет роль своеобразного переходного периода. По традиции в этот период исключают мясные блюда, оставляя в рационе молочные продукты, яйца и рыбу. Это позволяет организму постепенно адаптироваться к ограничению животных продуктов, чтобы резкое изменение рациона не стало стрессом.

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Медицинское объяснение отказа от мяса

Диетологи отмечают, что блины, сметана, масло и другие продукты, традиционно употребляемые на Масленицу, сами по себе достаточно калорийны. Исключение мяса помогает не перегружать организм, особенно пищеварительную систему, перед длительным постом.

Символика Масленицы

Масло, на котором готовят блины, символизирует солнце, тепло и пробуждение природы после зимней стужи. А вот мясо в этот период убирают из рациона, подчёркивая очищение как тела, так и духа перед Великим постом.

Стоит ли придерживаться ограничений

Каждый человек решает сам, соблюдать традицию или нет, но если вы планируете пост, плавный переход действительно может быть полезен для организма. В любом случае перед изменением рациона стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.



