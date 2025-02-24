Масленичный разгуляй: 3 секрета идеальных блинов для вкусной недели

Блины, как у бабушки: 3 проверенных рецепта для самых душевных посиделок на Масленицу

4:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Масленица это время, когда душа требует тепла и света, а желудок вкусных блинов. Но что, если добавить немного волшебства в привычный рецепт? Предлагаем вам "Солнечные блины" на топленом молоке нежные, ароматные, с кружевными краями, они словно пропитаны солнечными лучами.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные блины

Секрет этого рецепта в использовании топленого молока. Оно придает блинам особый, карамельный оттенок вкуса и делает их более нежными и эластичными.

Ингредиенты:

Топленое молоко 500 мл Яйца 2 шт. Мука 200 г Сахар 2 ст. л. Соль щепотка Растительное масло 2 ст. л. для жарки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Влейте топленое молоко, перемешайте. Постепенно введите просеянную муку, тщательно размешивая, чтобы не было комков. Добавьте растительное масло, перемешайте. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом. Налейте небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавайте с любимыми начинками: сметаной, медом, вареньем или икрой.

Гречишные блины это классика русской кухни, а блины с припеком это уже настоящая царская роскошь! Эти пышные, сытные блины с неповторимым ароматом гречневой муки и начинкой, запеченной прямо в тесте, станут украшением вашего масленичного стола.

Секрет этих блинов в использовании гречневой муки в сочетании с пшеничной, что придает им особый вкус и текстуру. А припек это прекрасная возможность проявить фантазию и добавить в блины любимые ингредиенты.

Ингредиенты:

Гречневая мука 100 г Пшеничная мука 100 г Молоко 400 мл Яйца 2 шт. Дрожжи сухие 5 г Сахар 1 ст. л. Соль щепотка Растительное масло 2 ст. л. для жарки

Для припека (на выбор): обжаренные грибы с луком, мелко нарезанная зелень, вареное яйцо.

Приготовление:

Смешайте гречневую и пшеничную муку, добавьте дрожжи, сахар и соль. Влейте теплое молоко, перемешайте до однородности. Добавьте яйца и растительное масло, тщательно перемешайте. Накройте тесто пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно поднялось. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом. Налейте немного теста на сковороду. Сразу же выложите на тесто выбранный припек. Жарьте блин с одной стороны до золотистого цвета, затем аккуратно переверните и жарьте с другой стороны до готовности.

Подавайте горячими со сметаной или маслом.

Предлагаем вам приготовить "Шоколадные блинчики" с апельсиновым соусом изысканный десерт, который порадует даже самых требовательных сладкоежек.

Секрет этого рецепта в добавлении какао в тесто для блинов, что придает им насыщенный шоколадный вкус и аромат. А апельсиновый соус добавляет приятную кислинку и делает десерт еще более интересным.

Ингредиенты:

Мука 150 г Какао-порошок 2 ст. л. Молоко 300 мл Яйца 2 шт. Сахар 2 ст. л. Соль щепотка Растительное масло 2 ст. л. для жарки Для апельсинового соуса: Апельсиновый сок 200 мл Сахар 2 ст. л. Крахмал кукурузный 1 ч. л. Цедра одного апельсина

Приготовление:

Смешайте муку, какао-порошок, сахар и соль. Взбейте яйца с молоком. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкие, тщательно размешивая, чтобы не было комков. Добавьте растительное масло, перемешайте. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом. Налейте небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите. Жарьте блины с обеих сторон до готовности.

Приготовьте апельсиновый соус:

Смешайте в сотейнике апельсиновый сок, сахар, крахмал и цедру. Доведите до кипения, постоянно помешивая, и варите до загустения.

Подавайте шоколадные блинчики с апельсиновым соусом. Можно украсить свежими ягодами или взбитыми сливками.

"Шоколадные блинчики" с апельсиновым соусом это прекрасный способ завершить масленичную неделю сладким и изысканным десертом.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.





Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.



