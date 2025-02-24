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Куда исчезает аромат? Весь путь растворимого кофе — и почему он не пахнет, как свежий

2:17
Еда

Задумывались ли вы, как натуральные кофейные зерна превращаются в напиток, который покоряет миллионы каждое утро? Растворимый кофе привлекает своей простотой, экономией времени и способностью долго сохраняться, несмотря на то, что его вкус далеко не всегда соответствует ожиданиям.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Преимущества и суть продукта

Многие отмечают удобство приготовления: достаточно залить экстракт кипятком, и готов напиток. Однако растворимый кофе — это не полноценный напиток, а концентрированный экстракт зерен, превращённый в порошок или гранулы.

Из чего делают растворимый кофе

Основной компонент — натуральные кофейные зерна. Но при интенсивной обработке они теряют большую часть своих вкусовых качеств, поэтому производители часто прибегают к использованию дешёвых сортов, в основном робусты. Особенно это заметно в пакетиках "три в одном", где кофе оказывается на последнем месте, уступая сахару, сливкам и другим добавкам.

Технология производства

Процесс включает несколько ключевых этапов:

  • Отбор и подготовка: зеленые зерна перебирают, очищают, обжаривают и перемалывают.
  • Экстракция: зерна соединяют с водой, и за несколько часов экстрагируются кофеин, минералы, кислоты и другие вещества.
  • Сушка: полученный концентрат высушивают, превращая его в порошок или гранулы.

Виды растворимого кофе

Выбор способа сушки зависит от конечного продукта:

  • Порошковый кофе: жидкий экстракт распыляют горячим воздухом, и капли мгновенно высыхают. В итоге остается минимум натурального вкуса, что зачастую компенсируется добавлением красителей и ароматизаторов.
  • Гранулированный кофе: здесь используется водяной пар для смачивания концентрата, который тут же сушат. Итог — аромат практически исчезает.
  • Сублимированный кофе: экстракт замораживают, а затем удаляют влагу вакуумом. Такой метод позволяет максимально сохранить вкус и аромат натуральных зерен.

А знаете ли вы все нюансы этого процесса? Возможно, некоторые этапы вас удивят!

Уточнения

Раствори́мый ко́фе — сухой экстракт из кофейных зёрен для получения напитка.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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