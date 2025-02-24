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Необычный десерт из тыквы без грамма муки и сахара — даже дети попросят добавки

2:10
Еда

Вы не поверите, какой необычный десерт можно приготовить у себя дома! Этот рецепт объединяет натуральные ингредиенты в гармоничное сочетание вкусов, способное удивить даже самых искушённых гурманов.

Тыквенный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2
Тыквенный пирог

Ингредиенты

Для основы:

Грецкие орехи — 1 стакан (80 г)
Изюм — 1 стакан (110 г)

Для крема:

  • Кешью — 1\2 стакана (45 г)
  • Сок лайма или лимона — 2 ч. л.
  • Растопленный кокосовый урбеч — 1 ст. л.
  • Немного воды (по необходимости)
  • Свежий имбирь — 1\2 ч. л.

Для начинки:

  • Сладкая тыква (без семян) — 3 стакана
  • Растопленное кокосовое масло — 1 ст. л.
  • Финики — по вкусу
  • Молотая корица — 1\2 ч. л.
  • Молотый мускатный орех — 1\4 ч. л.
  • Молотая гвоздика — на кончике ножа

Подготовка и приготовление

Замачивание:

Замочите изюм и финики на пару часов, а кешью — на 6 часов для достижения мягкости.

Основной слой:

Измельчите грецкие орехи в кухонном комбайне до состояния средней крошки, добавьте изюм и ещё раз прокрутите. Равномерно утрамбуйте полученную массу в форму для выпечки и уберите в морозилку на время подготовки других слоёв.

Крем:

Переложите замоченные кешью в блендер и измельчите до кремообразной консистенции, регулируя густоту добавлением воды. Затем влейте сок лайма или лимона, добавьте растопленный кокосовый урбеч и имбирь. Крем можно сразу использовать, без необходимости мыть блендер.

Начинка:

Тыкву измельчите до однородного состояния, добавляя специи по вкусу. Если масса получается слишком жидкой, вмешайте 1,5 ч. л. псилиума или отправьте её на короткое время в холодильник для загустения.

Сборка десерта:

Достаньте основу из морозилки, равномерно распределите на ней начинку, а затем сверху аккуратно выложите крем.

Уточнения

Тыквенный пирог (англ. pumpkin pie) — традиционный десерт американской кухни, открытый пирог с начинкой из тыквы.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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