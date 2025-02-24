Необычный десерт из тыквы без грамма муки и сахара — даже дети попросят добавки

Вы не поверите, какой необычный десерт можно приготовить у себя дома! Этот рецепт объединяет натуральные ингредиенты в гармоничное сочетание вкусов, способное удивить даже самых искушённых гурманов.
Грецкие орехи — 1 стакан (80 г)
Изюм — 1 стакан (110 г)
Замочите изюм и финики на пару часов, а кешью — на 6 часов для достижения мягкости.
Измельчите грецкие орехи в кухонном комбайне до состояния средней крошки, добавьте изюм и ещё раз прокрутите. Равномерно утрамбуйте полученную массу в форму для выпечки и уберите в морозилку на время подготовки других слоёв.
Переложите замоченные кешью в блендер и измельчите до кремообразной консистенции, регулируя густоту добавлением воды. Затем влейте сок лайма или лимона, добавьте растопленный кокосовый урбеч и имбирь. Крем можно сразу использовать, без необходимости мыть блендер.
Тыкву измельчите до однородного состояния, добавляя специи по вкусу. Если масса получается слишком жидкой, вмешайте 1,5 ч. л. псилиума или отправьте её на короткое время в холодильник для загустения.
Достаньте основу из морозилки, равномерно распределите на ней начинку, а затем сверху аккуратно выложите крем.
Тыквенный пирог (англ. pumpkin pie) — традиционный десерт американской кухни, открытый пирог с начинкой из тыквы.
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