Кардиолог назвал продукты, являющиеся прямым билетом к инфаркту

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Задумывались ли вы, какие продукты могут незаметно подрывать здоровье вашего сердца? Кардиолог Катерина Сьяма делится своим списком из пяти продуктов, которые она никогда не покупает, чтобы сохранить своё сердце здоровым.

Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain Вредная еда

1. Соль

Избыточное потребление соли ведёт к повышенному артериальному давлению, что увеличивает риск атеросклероза и сердечных заболеваний. Важно ограничить добавление соли при приготовлении пищи и избегать досаливания готовых блюд. Вместо соли используйте разнообразные специи и травы для улучшения вкуса.

2. Сахар

Чрезмерное употребление сахара способствует развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца. Старайтесь минимизировать потребление сладких продуктов и напитков, чтобы снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

3. Сильно переработанные продукты

Регулярное употребление более четырёх порций ультрапереработанных продуктов в день может увеличить риск преждевременной смерти почти на 62%. Такие продукты часто не насыщают должным образом, что приводит к перееданию и, как следствие, к ожирению — фактору риска сердечных заболеваний.

4. Колбасные изделия

Бекон, ветчина, сосиски и другие колбасные изделия богаты насыщенными жирами и солью. Их потребление связано с повышенным риском сердечной недостаточности и рака. Кроме того, химические добавки, используемые для их консервации, негативно влияют на здоровье сердца.

5. Энергетические напитки

Многие энергетические напитки содержат компоненты, такие как таурин и кофеин, которые могут вызывать нарушения сердечного ритма. Аритмии, особенно в сочетании с недостатком сна, существенно ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.



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