Напиток для долголетия и настроения: чем заменить кофе?

Какао — продукт, известный своим богатым вкусом и ароматом, а также высоким содержанием биологически активных веществ.
Его употребляют в различных формах, включая напитки (горячий шоколад, какао), шоколад, а также используется в кулинарии и косметологии.
Это уникальный продукт. Он содержит разнообразные витамины и минералы, необходимые для нормального функционирования организма.
Например, магний, железо, калий, цинк и медь:
В какао есть витамины группы В, которые участвуют в энергетическом обмене и поддержании здоровья нервной системы.
Какао полезно и для психического здоровья. В частности, теобромин внутри продукта обладает стимулирующим эффектом, а также способствует выработке серотонина — гормона счастья.
Его чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса и развитию ожирения.
Содержит кофеин
Употребление какао, особенно в больших количествах, может вызывать бессонницу, нервозность, тревожность, учащённое сердцебиение и повышение артериального давления.
Содержит оксалаты
Эти вещества часто способствуют образованию камней в почках у людей, имеющих предрасположенность к этому заболеванию, пишет "Чемпионат".
Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).
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