Напиток для долголетия и настроения: чем заменить кофе?

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Еда

Какао — продукт, известный своим богатым вкусом и ароматом, а также высоким содержанием биологически активных веществ.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

Его употребляют в различных формах, включая напитки (горячий шоколад, какао), шоколад, а также используется в кулинарии и косметологии.

Польза какао

Это уникальный продукт. Он содержит разнообразные витамины и минералы, необходимые для нормального функционирования организма.

Например, магний, железо, калий, цинк и медь:

  • магний играет важную роль в регуляции мышечной и нервной функции;
  • железо необходимо для транспортировки кислорода;
  • калий поддерживает здоровье миокарда и сосудистой системы;
  • цинк участвует в иммунных процессах;
  • медь нужна для образования соединительной ткани.

В какао есть витамины группы В, которые участвуют в энергетическом обмене и поддержании здоровья нервной системы.

Какао полезно и для психического здоровья. В частности, теобромин внутри продукта обладает стимулирующим эффектом, а также способствует выработке серотонина — гормона счастья.

Вред какао

Его чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса и развитию ожирения.

Содержит кофеин

Употребление какао, особенно в больших количествах, может вызывать бессонницу, нервозность, тревожность, учащённое сердцебиение и повышение артериального давления.

Содержит оксалаты

Эти вещества часто способствуют образованию камней в почках у людей, имеющих предрасположенность к этому заболеванию, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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