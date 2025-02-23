3 полезных свойства и 3 побочных эффекта семян чиа перечислила диетолог

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Мелисса Нивес рассказала о полезных свойствах и возможных побочных эффектах семян чиа. Этот суперфуд содержит клетчатку, омега-3 жирные кислоты, белки, минералы и антиоксиданты.

Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Правильное питание

Польза от семян чиа:

Семена могут снижать уровень сахара в крови, что помогает уменьшить вес и объёмы талии у людей с диабетом второго типа. Нормализуют артериальное давление. Семена также показали положительные результаты в улучшении состояния печени у пациентов с метаболическими нарушениями.

Вред от семян чиа:

Они вызывают проблемы с ЖКТ: вздутие живота, спазмы и метеоризм; Аллергия: затруднённое дыхание, зуд и сыпь; Еще чиа могут повлиять на артериальное давление, уровень сахара в крови и свёртываемость крови, что иногда приводит к гипотонии, гипогликемии и сильным кровотечениям, пишет "Чемпионат".

Прежде чем ввести семена чиа в меню, стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или аллергия.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

