3 полезных свойства и 3 побочных эффекта семян чиа перечислила диетолог

Диетолог Мелисса Нивес рассказала о полезных свойствах и возможных побочных эффектах семян чиа. Этот суперфуд содержит клетчатку, омега-3 жирные кислоты, белки, минералы и антиоксиданты.
Прежде чем ввести семена чиа в меню, стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или аллергия.
Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.
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